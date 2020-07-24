Россия в оккупированном Крыму закладывает вертолетоносец: угроза, или «Прибой» в луже (Defense Express, Украина)

Defense Express анализирует основные возможности вертолетоносца проекта 23900 «Прибой». О начале его строительства в России заявили на этой неделе. В рамках антироссийской риторики автор рассуждает об «угрозе», которую может представлять универсальный десантный корабль для Украины.

В оккупированной Керчи начинается производства первого из двух запланированных вертолетоносцев проекта 23900 «Прибой».

Россия начинает строительство первого универсального десантного корабля - вертолетоносца проекта 23900. Корабль закладывается на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи, он уже получил имя "Иван Рогов" и предназначается для Черноморского флота РФ.

Defense Express подготовил специальный материал, в котором проанализировал основные возможности вертолетоносца проекта 23900, а также угрозы и последствия появления на Черном море российского корабля такого класса.

Вместо "Мистраля"

Разработка в России собственного универсального десантного корабля тесно связана с отказом Франции продать России известный "Мистраль". В 2011 году Кремль разместил заказ на приобретение двух французских кораблей с условием изготовления в России еще двух аналогов согласно лицензии с передачей технологий. Общая сумма договора оценивалась в 1,2 миллиарда евро. Первые два корабля планировалось разместить на Тихоокеанском флоте.

Однако, агрессия России против Украины и введение санкций в 2015 году обусловило расторжение договора, а в следующем году оба "Мистраля" были куплены Египтом. В то же время Кремль инициировал разработку собственного вертолетоносца, который впоследствии превратился в проект 23900, также известный под грифом "Прибой".

Через постоянные доработки проекта, который впервые был продемонстрирован в 2015 году, точные характеристики корабля сейчас не известны. Считается, что новый универсальный десантный корабль будет иметь водоизмещение 25 тысяч тонн, а длину около 220 метров. То есть проект 23900 будет больше, чем "Мистраль" (22 тысяч тонн, 199 метров).

Стоимость создания двух вертолетоносцев оценивается в 1,4 миллиарда долларов, а сроки изготовления продлятся до 2027 года. Стоит отметить, что судостроительный завод "Залив" никогда не строил боевые корабли с большим водоизмещением. Во времена СССР он создавал сторожевые корабли (фрегаты), но также стоит подчеркнуть, что в 70-х годах предприятие занималось строительством супер-танкеров и даже спустило на воду единственный в своем классе атомный ледокольний лихтеровоз (специализированное судно для перевозки грузов - прим. перев.)

Для Кремля создание универсальных десантных кораблей имеет большое значение не только с точки зрения обновления флота, но и для пропаганды возможностей создавать корабли такого класса собственными силами. Специально с этой целью тиражируется мнение, что даже СССР не имел в своем составе аналогичных кораблей.

Но вертолетоносцы СССР все же строил, это были противолодочные корабли типа "Москва" (проект 1123 "Кондор") и "Киев" (проект 1143 "Кречет"). Они предназначались, в первую очередь, для противолодочных задач и не имели значительных десантных возможностей. Да и строились они, как и единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", в Николаеве.

В то же время "главную скрипку" в морском десантировании в СССР "играли" десантные корабли проекта 775, которые производились в Польше и сейчас находятся в составе флотов РФ, а также уже утилизированные корабли проекта 1174 "Носорог", который появился в ответ на американские корабли типа Tarawa.

Последний, который строился еще в 70-х годах, все же можно было отнести к универсальным десантным кораблям. Советский "Носорог" имел на борту до четырех вертолетов, оснащался док-камерой и принимал на борт до пятисот морпехов и до восьмидесяти единиц бронетехники.

Возможности "Прибоя"

Во время боевых операций универсальные десантные корабли предназначались для выполнения так называемого вертикального маневра, который обеспечивается одновременной высадкой морпехов с тяжелым вооружением на берег с десантных катеров и "легких сил" в тылу противника с вертолетов. В то же время вертолеты обеспечивают и огневую поддержку морской пехоты.

Предполагается, что габариты нового универсального десантного корабля "Прибой" позволяют разместить, в разных пропорциях - до двух батальонов морской пехоты (девятьсот бойцов, на короткое время) и до семидесяти пяти единиц бронетехники, а также шести десантных катеров (проекта 11770 и 02510).

Авиационная группа корабля оценивается в двадцать вертолетов разных типов: ударных Ка-52К, противолодочных Ка-27 и транспортных Ка-29, каждый из которых обеспечивает десантирование до шестнадцати бойцов. Для десантирования на берег возможно использование до шести катеров проекта 11770, которые обеспечивают высадку до девяносто двух бойцов или до двух единиц БМП или БТР.

Таким образом, универсальный десантный корабль проекта "Прибой" может в первой волне высадить на берег более пятисот пятидесяти морпехов. А, учитывая ориентировочное распределение машин в авиакрыле (10 транспортных Ка-29, 2 - противолодочных Ка-27 и 8 - ударных Ка-52К), еще около ста шестидесяти морских пехотинцев с вертолетов в тылу.

Для сравнения, в США наиболее современным универсальным десантным кораблем является корабль America, первый из которых был спущен на воду в 2012 году. Он имеет почти вдвое большее водоизмещение и берет на борт почти тысячу семьсот морских пехотинцев, а авиационное крыло состоит не только из вертолетов, но и из конвертопланов Bell-Boeing V-22 и стелс-истребителей F-35B.

Американский корабль может в первой волне высадить до тысячи двести морпехов в прибрежную зону и почти триста в тыл. А также предоставить им не только огневую поддержку с воздуха, но и защитить подразделения от воздушного нападения.

То есть даже еще не построенный корабль уже значительно уступает по своим возможностям кораблям типа America. Из 12 запланированных единиц три уже спущены на воду.

"Прибой" в луже

Как уже анонсировали в Кремле, главная зона действий первого вертолетоносца типа "Прибой" - "Иван Рогов" не будет ограничиваться Черным морем. Его задачей, вместе с ракетным крейсером "Москва", является взаимодействие в Средиземном море. Учитывая условия сегодняшнего дня, речь идет об их возможном участии в локальных прокси-конфликтах, наподобие тех, которые сейчас происходят в Ливии и Сирии.

Однако, в случае, если прокси-конфликт будет касаться интересов Турции, то эти планы Москвы могут остаться лишь на бумаге. Согласно конвенции Монтре, которая была подписана в 1936 году и регулирует проход кораблей через Босфор, существует ограничение прохода кораблей, которые предназначены "преимущественно для перевозки и использования на море воздушных судов".

Во времена СССР авианесущие ракетные крейсеры использовались только на Тихоокеанском и Северном флотах, поэтому они всего один раз проходили через Босфор, но только в одном направлении. На самом Черноморском флоте базировались лишь два противолодочных крейсера-вертолетоносца. Официальной позицией СССР, с которой тогда согласилась и Турция, было утверждение, что это противолодочные корабли с возможностью размещения летательных аппаратов, и поэтому они могут проходить через Босфор свободно.

То есть, в зависимости от собственных интересов, Анкара может довольно свободно, на свое усмотрение, трактовать положения конвенции Монтре, или вообще, в случае угрозы, заблокировать проход любых военных кораблей России.

Что же касается возможности использования Россией "Ивана Рогова" в более глобальных по масштабу конфликтах, то Черное море еще советские адмиралы называли "лужей", в которой кораблям такого класса просто делать нечего. В первую очередь из-за того, что оно почти по всей акватории простреливается противокорабельными ракетами береговой обороны, а также становится ареной воздушных боев и действий стратегической авиации. По состоянию на сегодняшний день это утверждение можно смело использовать и для Средиземного моря.

Интересным является тот факт, что решение разместить вертолетоносец в Черном море уже получило публичную критику даже в России. В частности бывший командующий ЧФ РФ, находившийся на должности в 90-х годах, Игорь Касатонов прямо заявил, что эти корабли если и нужны, то для Дальнего Востока.

Относительно же угрозы для Украины, то единственный вертолетоносец на Черноморском флоте РФ, который появится минимум через семь лет, как говорят, "погоды не сделает". Потому что уже сейчас вокруг Украины армия РФ развернула двадцать восемь батальонно-тактических групп, а также завершает формирование еще двух армий и армейского корпуса.

Олег Катков