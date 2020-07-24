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Известия.ru

Росгвардия сможет вести учет гражданского оружия через IT-платформу

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

До конца 2020 года НИИ «Восход» разработает информационную систему для контроля, с помощью которой Росгвардия сможет контролировать оборот оружия и управлять охранными услугами. Об этом в четверг, 23 июля, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на конкурсную документацию.

Новая система будет включать в себя внутренний портал для сотрудников Росгвардии и внешний для покупателей, продавцов и производителей оружия. Будет создана единая база учтенного оружия, доступ к которой получат магазины, заводы, стрелковые клубы и частные охранные предприятия. С момента выпуска на заводе каждая единица оружия и ее оборот будут зафиксированы в системе. В распоряжении Росгвардии окажутся данные покупателя, а также информация о приобретаемых патронах. Покупатели через платформу смогут получить разрешение на покупку и хранение оружия, для этого через новый портал нужно будет отправить заявку. Выдача оружия будет происходить с использованием безбумажных технологий.

Предварительные испытания системы запланированы на конец ноября.

Системой можно будет также воспользоваться через специально разработанные приложения под iOS и Android. Для сотрудников Росгвардии будет создана расширенная версия под управлением российской ОС, что позволит считывать данные владельца оружия и передать информацию по защищенному каналу в центральную базу данных.

Указано, что через портал работа Росгвардии по охране будет автоматизирована. Согласно документации, дежурные смогут следить за группами задержания онлайн, а также контролировать их передвижение.

В начале марта директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что лицензии и разрешения на оружие будут переведены в электронный формат.


В феврале стало известно о том, что в России выявили более 250 тыс. нарушений правил оборота оружия по итогам 2019 года. Кроме того, было аннулировано почти 50 тыс. лицензий и разрешений на гражданское оружие.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
2020-й год
ИТ
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