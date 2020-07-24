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Российская газета

Без разрешения: как Австрия чуть не сбила истребители-невидимки США

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Источник изображения: rg.ru

Недавние заявления в СМИ о способности Ирландии самостоятельно защищать свое воздушное пространство извлекли из забвения малоизвестную историю о том, как ВВС Австрии выгнали из своего воздушного пространства первые американские самолеты-невидимки, истребители F-117 Nighthawk. Это произошло в 2002 году и дипломаты обеих стран не любят вспоминать об инциденте.

США тогда наращивали силы на Ближнем Востоке перед вторжением в Ирак. Одним из мероприятий была переброска пары F-117 c немецкого аэродрома Шпангдалем на авиабазу Али-ас-Салем в Кувейте. Американские летчики избегали летать над Францией, чтобы лишний раз не нервировать выступавший против войны с Хуссейном Париж. Альтернативный маршрут на юго-восток пролегал над Австрией. Утром 18 февраля Вене был представлен план полета самолета-заправщика McDonnell Douglas KC-10A Extender. В документе не было упомянуто, что в тесном строю с летающим танкером - практически у него под крыльями, - полетят два новейших истребителя, пишет The Drive.

Разрешение на транзит не боевых воздушных судов получить было гораздо легче. К тому же штабисты ВВС США надеялись, что маломощная австрийская ПВО не разглядит стелс-самолеты на фоне массивного Extender. Но она разглядела. Началось все с того, что дотошные австрийские чиновники из службы управления воздушным движением заметили в плане полета приписку: "Douglas 10 плюс другие". Непосредственно перед вылетом тип американского самолета был изменен, что вызвало новые подозрения. Наконец, в 15 часов новый радар Goldhaube австрийской системы ПВО засек американский танкер и еще две неизвестные цели над Тиролем. С авиабазы Зельтвег поднялась в воздух пара истребителей Saab J-35 Draken. Эти старые самолеты несли, тем не менее, по паре 30-мм пушек и ракеты AIM-9 Sidewinder (американские, кстати). Уж по танкеру-то они бы не промахнулись. Австрийские истребители сблизились с американской авиагруппой, сфотографировали ее и, как и положено по уставу, качнули крыльями, показав подвешенные под ними ракеты. Самолеты ВВС США тут же изменили курс и спешно покинули воздушное пространство Австрии.

Как только действия вернулись с неба на землю, решительности у австрийцев поубавилось. Поначалу депутат парламента от партии зеленых Питер Пильц с возмущением демонстрировал снимок нарушителей границы и заявлял, что ни один самолет США не имеет преимущества, пролетая над Австрией. Фотографию присовокупили к поданному Веной официальному протесту. После бомбардировки Югославии Австрия очень внимательно следила за своим воздушным пространством.

Но потом американские дипломаты заявили, что полет был должным образом согласован, а австрийское минобороны пошло на попятный, заявив, что причиной инцидента стала "путаница". ВВС США также не высказывали претензий по поводу вызывающего поведения австрийских летчиков, хотя любое сближение российских истребителей с американскими самолетами-шпионами, появляющимися у Калининграда или Крыма, вызывает в Пентагоне бурный протест.


Антон Валагин

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Страны
Австрия
Германия
Ирак
Ирландия
Кувейт
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Франция
Югославия
Продукция
AIM-9
F-117
Компании
MD Helicopters
SAAB
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