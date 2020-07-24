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Военно-промышленный курьер

На военно-морском параде вновь появится флаг ВМФ СССР крейсера «Авроры»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Особенностью Главного военно-морского парада, который пройдёт 26 июля в Санкт-Петербурге, будет подъём на одной из башен Адмиралтейства флотского флага СССР.

Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ, вице-адмирал Владимир Касатонов.

«Обычно мы поднимали только один — георгиевский флаг прославленного корабля «Азов», но в этом году на второй башне будет поднят Орденский военно-морской флаг СССР с «Авроры». Этим мы отдадим дань советскому ВМФ, который 75 лет назад вместе со всеми вооружёнными силами страны, одержал убедительную Победу в Великой Отечественной войне», - пояснил Касатонов.

Вице-адмирал также добавил, что в честь юбилея Победы на десантных кораблях, которые примут участие в военно-морском параде, будет размещена «техника победителей» — танк Т-34 и боевая машина «Катюша».

Всего в Главном военно-морском параде РФ, который по традиции пройдёт в акватории Невы в центре Петербурга и в акватории Финского залива в Кронштадте, примут участие 42 корабля и судов различных классов, 41 самолёт и вертолёт, а также более 4 тысяч военнослужащих, курсантов и юноармейцев. Планируется, что торжественные мероприятия в Северной столице посетит президент РФ Владимир Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Персоны
Путин Владимир
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