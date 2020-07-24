В Калининграде заработал филиал Нахимовского военно-морского училища

С 1 сентября здесь начнут обучение 240 воспитанников пятых, шестых и седьмых классов.

Старт работам по созданию нового военно-морского учебного заведения в прошлом году дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. 13 августа 2019-го он посетил Калининградскую область с рабочим визитом. И во время поездки заложил первый камень в строительство филиала Нахимовского училища.

Комплекс калининградского филиала «Нахимовки» построен на улице Артиллерийской. При проектировании были учтены особенности города – бывшего Кенигсберга: все здания строились в стиле современной эклектики с элементами прусской архитектуры.

Стать нахимовцем пожелали многие юные калининградцы. На этой неделе они сдавали экзамены. В результате было отобрано по 80 ребят в пятые, шестые и седьмые классы.

Официальное открытие филиала назначено на 1 сентября. В этот же день здесь начнется и учеба. А пока завершается набор персонала. В частности, филиал производит сейчас отбор кандидатов для комплектования медицинского пункта.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)