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Военно-промышленный курьер

Американец сломал шею, пытаясь нагнать российский патруль

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военные США понесли первые потери в противостоянии российским патрулем на севере Сирии.

Военнослужащие США предприняли очередную попытку перехватить патруль Минобороны РФ в провинции Хасака. Однако, надежность американской техники и квалификация солдат давно вызывает вопросы. При попытке обгона российской колонны водитель не справился с управлением и бронеавтомобиль International MaxxPro вылетел на обочину, где перевернулся.

В результате находившегося за пулеметной турелью американского военнослужащего задавило насмерть. Еще двое солдат получили серьезные травмы.

Некоторые специалисты утверждают, что ДТП произошло с БТР MRAP Oskosh M-ATV, а не с International MaxxPro, но по сути это не имеет значения, говорит Free News. 

На фото даже не видно следов колес на обочине, что говорит о высокой скорости бронемашины, которая, вылетела с дороги и буквально пролетела несколько метров по воздуху.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
M-ATV
Компании
Минoбороны РФ
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