Американец сломал шею, пытаясь нагнать российский патруль

Военные США понесли первые потери в противостоянии российским патрулем на севере Сирии.

Военнослужащие США предприняли очередную попытку перехватить патруль Минобороны РФ в провинции Хасака. Однако, надежность американской техники и квалификация солдат давно вызывает вопросы. При попытке обгона российской колонны водитель не справился с управлением и бронеавтомобиль International MaxxPro вылетел на обочину, где перевернулся.

В результате находившегося за пулеметной турелью американского военнослужащего задавило насмерть. Еще двое солдат получили серьезные травмы.

Некоторые специалисты утверждают, что ДТП произошло с БТР MRAP Oskosh M-ATV, а не с International MaxxPro, но по сути это не имеет значения, говорит Free News.

На фото даже не видно следов колес на обочине, что говорит о высокой скорости бронемашины, которая, вылетела с дороги и буквально пролетела несколько метров по воздуху.