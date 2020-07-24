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Газета.ru

Второй пошел: Китай летит на Марс

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Источник изображения: gazeta.ru

Китай запустил к Марсу сложнейшую миссию

Китай стал второй за лето страной, отправившей к Марсу научную миссию. К соседней планете по сути отправятся сразу три аппарата - орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход, который должен прослужить как минимум три месяца.

Марсианская гонка этого лета продолжилась. Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым в истории национальной космонавтики зондом для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала в четверг, 23 июля, с космодрома Вэньчан в 12.40 по местному времени (07.40 мск).

Уникальность миссии "Тяньвэнь-1" в ее сложности - в ее составе к соседней планете летят сразу орбитальный корабль, посадочный модуль и марсоход. В случае успеха Китай станет второй после США космической державой, сумевшей доставить на планету марсоход и первой, которой удалась столь сложная, «тройная» миссия.

Кроме того, "Тяньвэнь-1" стала второй за это лето миссией, отправленной к Марсу - первой стал запущенный в минувшее воскресенье аппарат ОАЭ «Аль-Амаль» («Надежда»).

Третьим станет американский марсоход Perseverance с первым в истории марсианским вертолетом на борту, запуск которого намечен на 30 июля. Все три миссии должны прибыть к Марсу в феврале 2021 года - из-за особенностей орбиты окно для кратчайшего полугодового полета к Марсу открывается на Земле раз в 26 месяцев.

Первым китайским аппаратом для исследования Марса был «Инхо-1», запущенный вместе с российским аппаратом «Фобос-Грунт» в 2011 году - пуск, который потерпел неудачу.

Успехи последних лет в отправке на Луну орбитальных зондов и ровера дали китайским ученым уверенность в успехе сложной тройной миссии на Марс. Несмотря на то, что Марс изучается посланными с Земли аппаратами уже не одно десятилетие, планета остается труднодостижимой целью для инженеров и не все зонды достигают своей цели.

Масса всей перелетной конструкции "Тяньвэнь-1" составляет пять тонн, сообщили китайские ученые в недавней обзорной статье в Nature.

"Тяньвэнь-1" будет летать по орбите, сядет, и выпустит ровер, и будет координировать наблюдения с орбитером, - написали инженеры. - Ни одна межпланетная миссия не строилась ранее таким образом. В случае удачи это будет существенный технический прорыв».

Всего в составе миссии 13 научных приборов - семь на борту орбитера и шесть на ровере. Планируется, что орбитер будет будет выведен на полярную орбиту вокруг планеты с минимальным удалением 265 и максимальным - 12 тыс. километров. Орбитер имеет в составе две камеры, радар для изучения поверхности, спектрометр для изучения ее минералов, магнитометр, анализатор частиц и ионов. На борту ровера две камеры, радар, детектор магнитного поля и метеорологический монитор.

Спустя 2-3 месяца после достижения Марса от орбитального зонда отделятся посадочный аппарат с марсоходом, которые должны совершить мягкую посадку в равнине Утопия - округлой низменности диаметром около 3300 км в восточной части северного полушария.

Масса марсохода составлет 240 килограмм, он шестиколесный, приводится в движение за счет солнечных батарей, и спроектирован на три месяца работы на поверхности. Расчетное время службы орбитера - один марсианский год. Вдобавок к научным задачам орбитер будет выступать в качестве радиоретранслятора для связи Земли с марсоходом.

В случае успеха миссия станет не только очередной взятой вершиной для китайских инженеров, но и пополнит список марсоходов, когда-либо запускавшихся с Земли. Первым таким был американский Pathfinder в 1997 году, затем Spirit и Opportunity в 2004, и Curiosity в 2012, который работает до сих пор.

В начале недели японская ракета H2-A отправила к Марсу арабский научный зонд «Аль-Амаль» («Надежда»). Этот запуск стал не только первой подобной миссией для Объединенных арабских эмиратов, но и для всего арабского мира - запуск прошел успешно, в настоящее время аппарат начал свой путь длиной 500 млн км к соседней планете.

Главная цель миссии стоимостью $200 млн - изучение марсианского климата и погоды, ученые попытаются найти ответ на главный вопрос - по какой причине планета почти потеряла свою атмосферу.

В глобальном же плане этим проектом власти страны хотят привлечь молодежь в высокотехнологичную сферу производства и снизить тем самым зависимость страны от экспорта углеводородов. Погода стала причиной переноса двух попыток запуска ракеты, который должен был состояться еще на прошлой неделе. Зонд должен достичь Марса в феврале 2021 года - его прибытие приурочено к 50-летию образования ОАЭ.


Павел Котляр

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Страны
Китай
ОАЭ
Россия
США
Япония
Продукция
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Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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