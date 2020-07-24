Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ открыло аккредитацию на форум "Армия"

186
0
0
Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ открыло аккредитацию для представителей средств массовой информации на Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".

"Министерство обороны Российской Федерации в период с 16 июля по 14 августа проводит аккредитацию представителей российских и зарубежных средств массовой информации на Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2020" и Армейские международные игры - 2020", - сообщает Минобороны РФ в четверг.

Для аккредитации на мероприятия журналистам необходимо заполнить форму на сайте Минобороны в соответствующих разделах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
02.06.2017
Ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 выполнят на полигонах практические пуски ракет
02.06.2017
Военный совет ВМФ России определил основные задачи флота на летний период обучения
15.02.2017
На сайте Минобороны запущен специальный раздел, посвященный форуму "Армия-2017"
04.08.2016
Казахстан лидирует по итогам ночного спринта артиллеристов на "АрМИ-2016"
03.08.2016
Министры обороны РФ и Казахстана обсудили взаимодействие на ближайшую перспективу
09.09.2015
В интернете появилось вероятное фото новейшего беспилотника РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 02:40
  • 4
Кто прикроет наши подводные ракетоносцы
  • 24.07 02:08
  • 5
it-китеж вместо электронного концлагеря
  • 24.07 01:38
  • 4
В России обеспокоились «кинжальным ударом» Украины по Севастополю
  • 24.07 01:24
  • 7
Пятидесятонный "городской" Т-72- самая защищенная версия легендарного танка
  • 24.07 01:04
  • 11
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 23.07 23:29
  • 4
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
  • 23.07 22:38
  • 2
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 23.07 21:42
  • 6
Оценим шпиона Сафронова в звездочках
  • 23.07 21:17
  • 2
Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
  • 23.07 21:10
  • 2
В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
  • 23.07 20:34
  • 1
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
  • 23.07 17:10
  • 54
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 23.07 15:39
  • 2
Небо загнанных лошадей
  • 23.07 14:35
  • 2
США хотят убедить Россию отказаться от «летающего Чернобыля»
  • 23.07 13:26
  • 6
Каковы возможности российской армии? ("Polityka", Польша)