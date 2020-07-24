Минобороны РФ открыло аккредитацию на форум "Армия"

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ открыло аккредитацию для представителей средств массовой информации на Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".

"Министерство обороны Российской Федерации в период с 16 июля по 14 августа проводит аккредитацию представителей российских и зарубежных средств массовой информации на Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2020" и Армейские международные игры - 2020", - сообщает Минобороны РФ в четверг.

Для аккредитации на мероприятия журналистам необходимо заполнить форму на сайте Минобороны в соответствующих разделах.