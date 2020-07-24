В США из-за Китая вспомнили утонувший российский «Фобос-Грунт»

Китай до миссии Tianwen-1 пытался достигнуть Марса с помощью России на утонувшей автоматической межпланетной станции (АМС) «Фобос-Грунт», вспоминает Ars Technica.

«Однако этот космический аппарат не вышел на орбиту, в связи с чем азиатская страна решила действовать самостоятельно», — пишет американское издание.

Ars Technica отмечает, что исследование Красной планеты является «нелегким делом», успеха в чем достигли только США, совершившие восемь успешных мягких посадок на поверхность Марса.

«Советский Союз отправил на Марс несколько космических аппаратов, и ни один из них не выжил на поверхности планеты более нескольких секунд. Две попытки совершения мягкой посадки, предпринимавшиеся Европейским космическим агентством, также потерпели неудачу», — пишет издание.

В июле китайская марсианская миссия Tianwen-1 стартовала при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан. В том же месяце с космодрома Танэгасима (Япония) при помощи средней ракеты H-IIA к Красной планете отправился орбитальный зонд Hope Mars из ОАЭ.

В ноябре 2011 года российская марсианская миссия «Фобос-Грунт», запущенная при помощи средней украинской ракеты «Зенит-3SLБФ» с космодрома Байконур, в январе 2012 года сгорела в атмосфере Земли, а ее обломки утонули в Тихом океане. Вместе с АМС к Марсу должен был быть доставлен китайский микроспутник Yinghuo-1. Тогда же Дмитрий Рогозин, занимая должность вице-премьера, пообещал взять под личный контроль расследование причин случившегося.