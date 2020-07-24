«Договариваться невозможно»: переговоры по Донбассу заблокированы

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе. В МИДе самопровозглашенной Донецкой народной республики это решение назвали прорывом. Аналогичного мнения придерживаются и в Киеве. При этом в МИД ДНР утверждают, что Киев заблокировал дальнейшую работу ТКГ.

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.

"Наконец-то, после почти пятимесячного сопротивления, украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля», - сказал он.

По словам Грызлова, только вмешательство непосредственно в работу контактной группы и твердая позиция замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака позволили преодолеть попытки Украины «снова уклониться от принятия конкретизирующих действенных мер, способных обеспечить реальное соблюдение режима прекращения огня».

В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в свою очередь, заявили о "прорыве" на контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как указано в сообщении на сайте ведомства, на заседании стороны согласовали и утвердили пакет дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня. «Это стало возможным благодаря нашей настойчивой позиции и ее принципиальной поддержке со стороны Российской Федерации», - обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве ДНР.

В министерстве уточнили, что следующая встреча контактной группы по Донбассу запланирована на 19 августа.

В Киеве договоренности, достигнутые в ходе совещания ТКГ, назвали прорывными в минском процессе. «Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня, при его соблюдении другой стороной, является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей», - указано в сообщении офиса президента Украины Владимира Зеленского.

При этом в МИД ДНР рассказали, что Киев заблокировал дальнейшую работу контактной группы, отказавшись объяснить свою позицию по выборам в Донбассе. В ведомстве отметили, что это полностью противоречит минским соглашениям.

В рамках контактной группы от Киева потребовали принять на себя безоговорочные обязательства обеспечить изъятие всех противоречащих комплексу мер положений этого постановления. Кроме того, украинскую сторону призывали подтвердить полную приверженность всем без исключения требованиям и обязательствам, предусмотренным минскими соглашениями.

"В ответ украинские переговорщики не смогли озвучить хоть сколь-нибудь вразумительную и логичную официальную позицию, тем самым заблокировав дальнейшую полноценную работу контактной группы", - указали в МИД самопровозглашенной республики.

Пока Киев не подтвердит свою готовность выполнять комплекс мер, что-либо обсуждать с ним и договариваться по любым вопросам невозможно, убеждены в министерстве.

В свою очередь, Борис Грызлов отметил, что обсуждение любых вопросов в условиях, когда украинский парламент принял решения, исключающие урегулирование конфликта на основе минских соглашений, лишено всякого смысла.

В офисе президента Украины после совещания ТКГ заявили, что выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) возможны только после восстановления Украиной контроля над границей с Россией.

В день проведения ТКГ - накануне приезда Зеленского в Донбасс - в ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков жилого района села Знаменка, в результате которого был поврежден жилой дом. Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий сообщил, что

народная милиция самопровозглашенной республики уничтожила позицию украинских силовиков, с которой велся огонь по Знаменке.

"Адекватными действиями наших защитников огневая активность противника была пресечена", - отметил Осадчий.

По предварительной информации, один украинский силовик погиб и двое ранены, сообщил он. Также была повреждена боевая машина пехоты.

Лидия Мисник