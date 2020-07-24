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ЦАМТО

В Подмосковье завершаются сборы с операторами роботизированного комплекса разминирования "Уран-6"

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Сапер инженерных войск ЮВО - оператор робототехнического комплекса "Уран-6"
Сапер инженерных войск ЮВО - оператор робототехнического комплекса "Уран-6".
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

ЦАМТО, 23 июля. На базе Международного противоминного центра ВС РФ, расположенного в Подмосковье, завершается подготовка операторов многофункционального робототехнического комплекса разминирования "Уран-6".

Более 20 военнослужащих, среди которых офицеры, сержанты, а также рядовые контрактной службы от инженерных подразделений Южного и Западного военных округов, а также воинских частей и соединений центрального подчинения в течение двух недель прошли обучение по специальной программе подготовки.

В программе подготовки были предусмотрены как теоретические (изучение общего устройства, тактико-технических характеристик), так и практические занятия. В ходе практических занятий военнослужащие на специализированном полигоне отработали управление робототехническим комплексом для оборудования отвалов различными способами: бульдозерным, ротирующим хватом, а также применение тралового оборудования (бойкового, фрезерного, каткового) для проведения сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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Страны
Россия
Продукция
Уран-6
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
РТК
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