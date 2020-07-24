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ЦАМТО

Разработка арктической версии вертолета Ми-26Т2В начнется в 2021 году

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Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

ЦАМТО, 23 июля. Модернизированный вертолет Ми-26Т2В будет готов к серийному производству в начале 2021 года, после чего будет создаваться его арктический вариант, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.

"Наша первая задача сегодня – завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны по Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)", – сказал А.Богинский.

По его словам, сейчас идут летные совместные испытания, но вопрос арктической машины обсуждается. "Как только завершим работу по Ми-26Т2В, более плотно перейдем к этой истории. Также мы показывали эту идею коллегам из МЧС. Наша задача – попытаться унифицировать облики для военных и МЧС", – добавил А.Богинский.

В 2019 году А.Богинский сообщал "РИА Новости", что холдинг "Вертолеты России" разрабатывает арктическую версию самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В. Тогда он говорил, что рабочая конструкторская документация еще не создана, но примерные сроки работ уже определены. По его словам, с момента получения технического задания от военных до создания опытного образца пройдет около двух лет.

Ми-26Т2ВА будет предназначен для использования в прибрежных зонах арктических морей, он будет обладать рядом специфических характеристик: утепленным фюзеляжем, системой обогрева основных агрегатов, дополнительными аварийно-спасательными средствами, обогреваемым санузлом, специальным оборудованием для приготовления и нагрева пищи.

Как напоминает "РИА Новости", на вооружении Морской авиации ВМФ России имеется арктическая версия вертолета Ми-8АМТШ – Ми-8АМТШ-ВА. Контракт на поставку этих машин для арктической группировки был подписан с Министерством обороны РФ в феврале 2016 года. Ключевые доработки вертолета Ми-8АМТШ-ВА в сравнении с базовой версией – улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование (в том числе инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов), уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии, благодаря которой при температурах от минус 40 и ниже возможен оперативный запуск двигателей вертолета, а также наличие более широкой сдвижной двери слева.

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