На форуме "Армия-2020" обсудят перспективы развития технических средств жизнеобеспечения военнослужащих

ЦАМТО, 23 июля. Круглый стол "Технические средства и имущество жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях. Состояние и перспективы развития" пройдет в рамках мероприятий научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020".

Участники дискуссии обсудят современное состояние полевого размещения войск, сформируют требования к улучшению быта военнослужащих в полевых условиях, а также определят основные направления деятельности органов военного управления, научно-исследовательских организаций Минобороны России и предприятий промышленности в данной области.

Ожидается, что в ходе обсуждения на основе инновационных подходов будут сформированы предложения в Концепцию обеспечения жизнедеятельности войск (сил) в полевых условиях и определены пути их реализации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.