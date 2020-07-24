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ЦАМТО

На форуме "Армия-2020" обсудят перспективы развития технических средств жизнеобеспечения военнослужащих

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Комплекс замкнутого цикла
Комплекс замкнутого цикла жизнеобеспечения.
Источник изображения: https://мойкрай.тверскаяобласть.рф/

ЦАМТО, 23 июля. Круглый стол "Технические средства и имущество жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях. Состояние и перспективы развития" пройдет в рамках мероприятий научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020".

Участники дискуссии обсудят современное состояние полевого размещения войск, сформируют требования к улучшению быта военнослужащих в полевых условиях, а также определят основные направления деятельности органов военного управления, научно-исследовательских организаций Минобороны России и предприятий промышленности в данной области.

Ожидается, что в ходе обсуждения на основе инновационных подходов будут сформированы предложения в Концепцию обеспечения жизнедеятельности войск (сил) в полевых условиях и определены пути их реализации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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