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ЦАМТО

БЖРК "Баргузин" может быть создан в течение трех-пяти лет в случае принятия соответствующего решения

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БЖРК
Подвижной боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) с межконтинентальными боевыми ракетами РТ-23 УТТХ.
Источник изображения: rzd-expo.ru

ЦАМТО, 23 июля. РВСН могут получить новый БЖРК "Баргузин" в течение ближайших трех-пяти лет в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения, заявил в интервью "РИА Новости" эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.

Как напоминает агентство, предполагалось, что БЖРК нового поколения "Баргузин" разработают до 2018 года, однако в 2017 году "Российская газета" сообщила со ссылкой на источник в ОПК, что работы по созданию нового БЖРК приостановлены.

"Я считаю, что развертывание "Баргузина" стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечет за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей… По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем уйдет порядка 3-5 лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок", – сказал "РИА Новости" В.Евсеев.

Эксперт предположил, что данный проект был заморожен, поскольку российское руководство рассчитывало на продление договора СНВ-3, другим фактором стал финансовый вопрос.

Собеседник агентства подчеркнул, что по своим характеристикам "Баргузин" значительно превосходит своего советского предшественника – БЖРК "Молодец", вооруженного слишком тяжелой ракетой, которая не помещалась в обычный вагон, что являлось серьезным демаскирующим фактором.

"Баргузин" же благодаря "облегченной" ракете, которая входит в обычный вагон, может производить пуск на любом участке железной дороги. В случае необходимости нанести ответный удар, этот комплекс будет эффективней ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса) типа "Тополь" и "Ярс", потому что для осуществления пуска они должны будут выйти в полевой район и развернуться там, став на какое-то время уязвимыми для противника", – пояснил В.Евсеев.

Как напоминает "РИА Новости", советский БЖРК с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2. Пришедший ему на смену СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа.

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Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-24 Ярс
РТ-23 Молодец
Проекты
NATO
ПГРК
ПЖРК
СНВ-2
СНВ-3
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