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ЦАМТО

Развитие теории и практики военной стратегии обсудили в академии Генштаба

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Военная академия Генерального штаба ВС РФ стала преемницей Императорской военной академии. Фото с сайта www.mil.ru
Военная академия Генерального штаба ВС РФ стала преемницей Императорской военной академии. Фото с сайта www.mil.ru.

ЦАМТО, 23 июля. Развитие теории и практики военной стратегии стало темой научного семинара, который состоялся в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Форум объединил ученых главного военного вуза России, экспертов Фонда перспективных исследований, специалистов по различным направлениям в профильной области.

Участники семинара проанализировали отечественное наследие и мировой опыт развития военной стратегии, оценили современное состояние теории и практики, выявили проблемы и пути их решения.

Особое внимание эксперты уделили военным конфликтам будущего. Пристальному рассмотрению подверглись концепции применения вооруженных сил ряда зарубежных государств, направленные на создание в ближайшей перспективе новых "горячих точек". В этой связи ученые отметили необходимость дальнейшего совершенствования системы международной безопасности, определили направления дальнейших исследований в интересах поддержания стратегической стабильности.

Результаты семинара, который прошел в деловой, творческой обстановке, найдут применение в центральных органах военного управления, а также в системе науки и образования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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