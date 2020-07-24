Развитие теории и практики военной стратегии обсудили в академии Генштаба

ЦАМТО, 23 июля. Развитие теории и практики военной стратегии стало темой научного семинара, который состоялся в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Форум объединил ученых главного военного вуза России, экспертов Фонда перспективных исследований, специалистов по различным направлениям в профильной области.

Участники семинара проанализировали отечественное наследие и мировой опыт развития военной стратегии, оценили современное состояние теории и практики, выявили проблемы и пути их решения.

Особое внимание эксперты уделили военным конфликтам будущего. Пристальному рассмотрению подверглись концепции применения вооруженных сил ряда зарубежных государств, направленные на создание в ближайшей перспективе новых "горячих точек". В этой связи ученые отметили необходимость дальнейшего совершенствования системы международной безопасности, определили направления дальнейших исследований в интересах поддержания стратегической стабильности.

Результаты семинара, который прошел в деловой, творческой обстановке, найдут применение в центральных органах военного управления, а также в системе науки и образования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.