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Российская газета

Military Watch: единый двигатель повысит эффективность истребителей Су

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Источник изображения: Олег Смыслов/РИА Новости

За рубежом оценили возможность оснащения российских истребителей Су универсальным двигателем, который разрабатывают в Уфе. За его основу взяли двигатель для Су-35.

Конструкторы, вероятно, уделят первостепенное внимание упрощению обслуживания и увеличению срока службы силовой установки. Об этом пишет Military Watch.

В статье предполагается, что оснащение самолетов Су-27 и Су-30 универсальными двигателями не только сократит эксплуатационные расходы, но и улучшит их боевые характеристики, обеспечив большую дальность, более высокую скорость и маневренность.

Напомним, что российские специалисты работают над созданием универсального двигателя для истребителей на основе двигателя для самолета Су-35. Как сообщил управляющий директор Уфимского моторостроительного производственного объединения Евгений Семивеличенко, его можно будет установить на Су-27, Су-30 и Су-35.


Светлана Цыганкова

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