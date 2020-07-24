Войти
Российская газета

В США оценили ущерб от пожара на десантном корабле Bonhomme Richard

157
0
0
Источник изображения: rg.ru

Командование американских ВМС оценило размер ущерб от пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard. В результате ЧП судно фактически выведено из строя: пламя уничтожило 11 из 14 внутренних палуб корабля.

"Есть повреждения огнем и водой, в разной степени, на 11 из 14 палуб. Имея в качестве ориентира полетную палубу, я обошел секции корабля на пять уровней ниже и имел возможность осмотреть надстройку.", - цитирует издание The Drive адмирала адмирал Майкла Гилдей.

Он также отметил, что "остов судна почти выпотрошен", а многие части корпуса деформированы из-за высокой температуры при пожаре - около 1200 градусов по Фаренгейту (649 градусов по Цельсию)

"Секции полетной палубы искривлены и выпирают", - отметил адмирал и сообщил, что детальное обследование выгоревшего Bonhomme Richard продолжается. Только после этого будет принято решение - ремонтировать корабль или списать. На борту десантного судна работает комиссия, которая должна установить причины пожара.

Напомним, что пожар на корабле начался 12 июля. Несмотря на все усилия спасательных служб потушить его удалось лишь 16 июля. Bonhomme Richard имеет полное водоизмещение 40500 тонн. Длина 257 метра, ширина 32 метра, осадка 8,2 метра. Крейсерская скорость 20 узлов. Дальность плавания 9500 морских миль на 18 узлах. Экипаж 1108 человек. На борту десантного судна может размещаться 1894 морских пехотинца. Корабль может перевозить 42 вертолета Sea Knight, пять самолетов-штурмовиков Harrier и шесть вертолетов противолодочной обороны ASW.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Harrier
Похожие новости
27.05.2020
Москиты малой войны
15.05.2018
Смерть с небес
26.07.2017
Крылья специальных операций
25.12.2013
Вертикаль воздушной обороны
24.06.2013
Планы Пентагона на морские F-35
16.01.2012
Флорида приветствует прибытие первых F-35B
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 02:40
  • 4
Кто прикроет наши подводные ракетоносцы
  • 24.07 02:08
  • 5
it-китеж вместо электронного концлагеря
  • 24.07 01:38
  • 4
В России обеспокоились «кинжальным ударом» Украины по Севастополю
  • 24.07 01:24
  • 7
Пятидесятонный "городской" Т-72- самая защищенная версия легендарного танка
  • 24.07 01:04
  • 11
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 23.07 23:29
  • 4
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
  • 23.07 22:38
  • 2
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 23.07 21:42
  • 6
Оценим шпиона Сафронова в звездочках
  • 23.07 21:17
  • 2
Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
  • 23.07 21:10
  • 2
В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
  • 23.07 20:34
  • 1
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
  • 23.07 17:10
  • 54
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 23.07 15:39
  • 2
Небо загнанных лошадей
  • 23.07 14:35
  • 2
США хотят убедить Россию отказаться от «летающего Чернобыля»
  • 23.07 13:26
  • 6
Каковы возможности российской армии? ("Polityka", Польша)