На Украине заложили первые патрульные катера FPB 98 MKI французской разработки

Источник изображения: https://www.ukrmilitary.com

На Украине заложили первые патрульные катера французской разработки FPB 98 MKI. Церемония прошла в среду, 22 июля, на Николаевском судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон". Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Сегодня мы закладываем первые патрульные катера для Государственной пограничной службы Украины. Подписан контракт с французской компанией ОСЕА

- заявил Аваков на церемонии закладки.

По словам главы украинского МВД, французская компания выбрала завод "Нибулон" для строительства своих катеров исходя из его "высокого профессионализма и компетенции".

Источник изображения: https://www.ukrmilitary.com

(...) я с честью могу сказать, что эти наши корабли будут называться "корабли компании ОСЕА-Нибулон". (...) Украина получит современные корабли для защиты государственной границы, получит современные технологии в строительстве кораблей. Что в дальнейшем позволит нам самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство

- подчеркнул Аваков.

Напомним, что ранее украинское правительство одобрило закупку 20 французских патрульных катеров. Подписанный контракт предусматривает строительство для Госпогранслужбы Украины 20 катеров FPB 98 MKI в течение трех лет. При этом четверть от общего числа катеров (пять единиц - прим.) будет построено на заводе "Нибулон" в Николаеве.

Источник изображения: https://www.ukrmilitary.com

Заявляется, что FPB 98 MKI – патрульный катер из легкого алюминия длиной 32 метра, который развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль. Катер имеет малую осадку для плавания на мелководье. Данные катера Украина намерена использовать для охраны госграницы, наблюдения и контроля, а также для проведения поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам противника.

Каждое судно будет оснащено современными системами оптико-электронного наблюдения, RIB-лодками для смотровых групп пограничников, а также вооружением украинского производства: артиллерийской установкой и пулеметами. Какими конкретно, не сообщается.