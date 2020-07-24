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Известия.ru

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

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Источник изображения: Фото: ОАО «РЖД»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение. Об этом заявил эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.

Этого времени хватит на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем, сказал Евсеев в интервью «РИА Новости». По его словам, это очень короткий срок для ракетного комплекса.

Евсеев отметил, что «Баргузин» имеет ряд преимуществ перед своим советским предшественником, комплексом «Молодец». В частности, «Молодец» был снабжен слишком тяжелой ракетой, которая не помещалась в стандартный вагон, и это было серьезным демаскирующим фактором. Ракета «Баргузина» легче, она входит в вагон и может быть запущена с любого железнодорожного участка. В случае необходимости ответного удара это делает новый комплекс эффективнее, чем «Тополь» или «Ярс», так как тем нужно некоторое время на достижение полевого района и развертывания.

Комментируя возможные причины заморозки проекта, эксперт заявил, что, вероятно, дело в том, что российское руководство планировало, что договор СНВ-3 будет продлен. Кроме того, сыграл свою роль финансовый вопрос.

О возможном возрождении замороженного в 2017 году проекта «Баргузин» стало известно осенью 2019 года. Тогда главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что с учетом имеющихся наработок эту идею можно будет быстро реализовать. Он назвал это ответом на выход США из ДРСМД.

Особенностью ракетного поезда «Баргузин» являются внешний вид, неотличимый от обычного товарного состава и, соответственно, невозможность засечь его спутниками.

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