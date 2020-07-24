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Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки создания нового «ракетного поезда»

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Источник изображения: Алексей Даничев/РИА Новости

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» через три-пять лет в случае принятия руководством страны соответствующего решения, заявил эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.

"Я считаю, что развертывание "Баргузина" стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечет за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей… По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем уйдет порядка трех-пяти лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок", – сказал Евсеев в интервью РИА "Новости".

Эксперт предположил, что данный проект был заморожен, поскольку российское руководство рассчитывало на продление договора СНВ-3, другим фактором стал финансовый вопрос.

Евсеев подчеркнул, что по своим характеристикам "Баргузин" значительно превосходит своего советского предшественника – БЖРК "Молодец", вооруженного слишком тяжелой ракетой, которая не помещалась в обычный вагон, что являлось серьезным демаскирующим фактором.

"Баргузин" же благодаря "облегченной" ракете, которая входит в обычный вагон, может производить пуск на любом участке железной дороги. В случае необходимости нанести ответный удар, этот комплекс будет эффективней ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса) типа "Тополь" и "Ярс", потому что для осуществления пуска они должны будут выйти в полевой район и развернуться там, став на какое-то время уязвимыми для противника", – пояснил Евсеев.

Советский боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2. Пришедший ему на смену СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа.

"Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и размещен личный состав.

В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что ракета для БЖРК "Баргузин" успешно прошла бросковые испытания. В декабре 2017 года появились сообщения о приостановке работы над "ракетным поездом" "Баргузин" из-за недостатка финансирования.


Антон Никитин

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Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-24 Ярс
РТ-23 Молодец
Проекты
NATO
ПГРК
ПЖРК
СНВ-2
СНВ-3
Ядерный щит
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