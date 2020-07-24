Эксперт назвал сроки разработки и принятия на вооружение нового БЖРК «Баргузин»

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Россия может поставить на вооружение РВСН новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" в течение трёх-пяти лет. Для этого необходимо принятие соответствующего решения руководства страны, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.

Развертывание БЖРК стало бы наиболее эффективным ответом на рост военных баз НАТО у российских границ, заявил он, необходимо только принять решение о возобновлении его разработки. По мнению эксперта, руководство страны заморозило проект, рассчитывая на продление договора СНВ-3, другой причиной стало отсутствие средств на БЖРК.

Я считаю, что развёртывание "Баргузина" стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечёт за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей… По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем уйдёт порядка 3-5 лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок

- заявил Евсеев, добавив, что по своим характеристикам "новый БЖРК значительно превосходил своего предшественника - БЖРК "Молодец".

Эксперт убежден, что БЖРК значительно эффективней подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс", которым для пуска необходимо выйти в полевой район и развернуться, что делает их уязвимыми.

У "Молодца" была слишком тяжелая ракета, не помещавшаяся в обычный вагон, что являлось демаскирующим признаком, а в "Баргузине" применяется "облегченная" ракета, которая входит в обычный вагон, БЖРК может производить пуск на любом участке железной дороги

- заявил он.

Напомним, что о начале работ над проектом боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин" Минобороны РФ объявило в 2012 году, в 2014 для него была выбрана ракета "Ярс", а в конце 2017 года прошло сообщение, что проект закрыт. Как писали российские СМИ, разработка была отложена на неопределенное время. Однако сообщалось, что по проекту были полностью проведены опытно-конструкторские работы, также были успешно проведены бросковые испытания ракет для комплекса. Позднее появлялась информация, что возобновление работ по нему возможно при изменении военно-политической ситуации.

Разработку нового БЖРК вел Московский институт теплотехники, учитывая опыт создания его предшественника - БЖРК с ракетой "Молодец" (РТ-23 УТТХ, по классификации НАТО - SS-24 "Скальпель")".

Во времена Советского Союза в составе РВСН было три дивизии, включавшие в себя по четыре БЖРК "Молодец". Таким образом, двенадцать "ядерных поездов" несли на себе 36 ракет, каждая из которых несла 10 боевых блоков. Утилизация БЖРК прошла в 2003-2006 годах.