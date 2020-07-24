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Российская газета

Определены сроки передачи ВМФ России фрегатов с гиперзвуковым оружием

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Церемония закладки для ВМФ России фрегатов "Адмирал Юмашев" (заводской номер 927)
Церемония закладки для ВМФ России фрегатов "Адмирал Юмашев" (заводской номер 927).
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" с гиперзвуковым оружием будут переданы ВМФ России в 2025-2026 годах, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации.

"Строительство этих кораблей займет 4,5 года. Флот получит боевое пополнение на рубеже 2025-2026 годов. Предполагается увеличение числа ракетных шахт на борту с 16 до 24", - приводит пояснения Алексея Рахманова РИА Новости.

Торжественная церемония закладки фрегатов состоялась 20 июля в Санкт-Петербурге, на заводе "Северная верфь". У России - одна из самых протяженных береговых линий и выход к трем океанам. Страна входит в число ведущих мировых морских держав, а российские корабли эффективно решают весь комплекс поставленных задач. За последние годы в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
ГЗЛА
пр. 1155
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