В госдепе США убеждены, что у России есть все основания желать участия КНР в переговорах по стратстабильности

Вашингтон. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Россия заинтересована в том, чтобы Китай принял участие в продолжающихся американо-российских консультациях по контролю над стратегическими вооружениями, заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

"Позвольте мне публично заявить, что у России есть все основания хотеть, чтобы Китай принял участие в этих дискуссиях", - сказал дипломат на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам конгресса США.

По его мнению, "Россия сталкивается с серьезной проблемой, связанной с присутствием Китая на ее южных границах", а также с тем, что "история отношений между Россией и Китаем отличается значительной напряженностью".

"Тот факт, что это сейчас скрывается из-за сопернических отношений обеих стран с Соединенными Штатами, не является прочной основой китайско-российских отношений", - отметил Биган.

Он сказал, что, по его мнению, "российские эксперты, которые вовлечены в проблему, прекрасно знают, что Китай также должен быть за столом переговоров".

Ранее в июле директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай может принять участие в переговорах по сокращению стратегических наступательных вооружений только в том случае, если ядерный арсенал США будет снижен до уровня КНР.

"Есть два пути: Китай наращивает свой ядерный потенциал до уровня США, или же США сокращают свой до уровня Китая", - сказал дипломат на брифинге в Пекине.