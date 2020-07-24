«Роскосмос» разработает водородный двигатель для «Ангары»

Госкорпорация «Роскосмос» приняла решение о создании водородного двигателя для ракеты повышенного тяжелого класса «Ангара».

Отмечается, что разработка позволит создать носитель повышенной грузоподъемности, а впоследствии и ракету с многоразовыми ступенями.

«Да, такое решение принято», — сообщили «РИА Новости в пресс-службе госкорпорации в четверг, 23 июля.

14 июля сообщалось, что «Роскосмос» планирует представить ракету «Ангара-А5В» не позднее 2025 года.

Также глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поставил задачу форсировать работы по созданию ракетных двигателей нового поколения на водороде и метане.

8 июля гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал о том, что в 2023 году планируется первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с целью испытания нового двигателя РД-191, который будет использоваться для перспективного семейства ракет-носителей «Ангара».

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».