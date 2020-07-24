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Дэвид Гланц получил премию Военного музея и библиотеки имени Дженнифер Притцкер

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Ежегодная литературная премия американского чикагского Военного музея и библиотеки имени Дженнифер Притцкер (Pritzker Military Museum & Library Literature Award for Lifetime Achievement in Military Writing) в 2020 году присуждена знаменитому американскому военному историку полковнику в отставке Дэвиду Гланцу, специализирующемуся на изучении боевых действий на Советско-германском фронте Второй мировой войны и действий Красной Армии. Дэвид Гланц получит вознаграждение в размере 100 тысяч долларов за выдающиеся достижения в области военной литературы.

Дэвид Гланц (с) Pritzker Military Museum & Library

Газета "МК" сообщает по этому поводу:

По информации оргкомитета премии, Дэвид Гланц "является всемирно признанным экспертом по Восточному фронту Второй мировой войны и роли Советского Союза в конфликте".

Гланц занимается военной историей более 40 лет. У него более 60 публикаций. Военно-исторической классикой называют работы "Битва титанов: как Красная армия остановила Гитлера", "Армагеддон в Сталинграде", "Курская битва", "Крах плана "Барбаросса" - о событиях 1941 года.

Дэвид Гланц стал 14-м лауреатом известной премии.

Он начал военную службу в 1963 году. Прослужил в армии США более 30 лет, в том числе воевал и во Вьетнаме. имеет многочисленные военные награды, включая медаль "За выдающуюся службу", орден "Легион почёта", две "Бронзовые звезды", две медали "За похвальную службу".

В 2000 году стал лауреатом Общества военной истории США имени Сэмюэля Элиота Морисона за работу в области советской военной истории.

Дэвид Гланц - член Российской академии естественных наук. В 2015 году Министерство обороны России наградило его медалью "За укрепление боевого содружества".

Притцкеровской Военный музей и библиотека основаны в Чикаго (штат Иллинойс, США) в 2003 году. Его назначение - изучение военной истории "в качестве необходимого элемента для сохранения демократии". Музей и библиотека поддерживаются за счетом пожертвований и членских взносов.

Как сказал "МК" директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов, присуждение премии американскому ученому, объективно освещающему роль Красной армии во Второй мировой войне, является позитивным шагом.

- Особенно, учитывая сегодняшний низкий уровень отношений между нашими странами и русофобские настроения в американском политическом бомонде, - сказал эксперт.

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