И длится МиГ: начаты работы по увеличению срока службы перехватчика

Продлить летный ресурс сверхзвуковых машин планируют более чем на треть

Легендарные МиГ-31 получат вторую жизнь. Как рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве, в настоящее время изучается вопрос о продлении их ресурса на несколько тысяч летных часов. Это позволит использовать самый мощный перехватчик в мире еще как минимум десять лет. Он может уничтожать любые воздушные цели — начиная от беспилотников и крылатых ракет и заканчивая гиперзвуковыми летательными аппаратами. Также в арсенале «тридцать первых» уникальные ракеты Х-47М2 «Кинжал». Эксперты считают, что ресурс титанового планера самолета практически неограничен, а благодаря модернизации машина будет актуальна еще долгое время.

Воздушные долгожители

Вопрос о продлении ресурса сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31 изучается, но окончательное решение будет принято только по итогам исследовательских и опытно-конструкторских работ (ОКР), сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве и оборонно-промышленном комплексе.

Уже начаты ОКР по продлению ресурса модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Согласно графику (копия есть в распоряжении «Известий»), проект будет выполняться в два этапа. К концу 2021 года на испытаниях планируют подтвердить ресурс планера в 3 тыс. летных часов. На следующий год его хотят довести до 3,5 тыс. Окончание ОКР назначено на август 2022 года.

Все проходящие службу МиГ-31БМ были построены в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Срок их эксплуатации ограничен 2,5 тыс. летных часов. Продление его на тысячу часов позволит перехватчикам оставаться в строю по меньшей мере до середины 2030-х. К тому времени «МиГи» станут одним из старейших типов боевых самолетов на вооружении российских ВКС.

Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ во время совместных летно-тактических учений истребительной и фронтовой авиации ВВО на военном аэродроме Центральная Угловая Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Компания «ОДК — Пермские моторы» в 2018 году заявила о том, что готова быстро возобновить выпуск ключевых узлов и агрегатов уникальных двигателей Д-30Ф6, установленных на МиГ-31. Это необходимо для поддержания боеготовности самолетов после увеличения срока службы. По данным предприятия, имеющихся запасов авиамоторов и ремкомплектов к ним достаточно, чтобы эксплуатировать МиГ-31 в ВКС еще 30–40 лет.

Такая задача вполне решаема, считает заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

— Сам планер, скорее всего, менять не будут, — предположил эксперт. — Он выполнен из титана, а этот металл имеет практически неограниченный ресурс. Не исключено, что некоторые детали и приборы заменят на более прочные. МиГ-31БМ очень хороший самолет, который будет актуален еще долгое время. Он необходим, чтобы прикрывать в первую очередь северные рубежи, да и остальные тоже. На эту модификацию ставят новую авионику, электронное оборудование и радиолокатор.

Перспективы комплекса

Обсуждение судьбы и сроков снятия с вооружения уникальных тяжелых перехватчиков продолжается уже долго. В 2013 году комитет Госдумы по обороне проводил специальные слушания по МиГ-31. Рассматривался вопрос, надо ли начинать готовить ему замену или стоит модернизировать имеющиеся машины. Тогда парламентарии рекомендовали правительству прекратить утилизацию и сохранить имеющийся парк машин до появления им полноценной замены.

В 2016 году бывший тогда директором Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Сергей Коротков заявил, что к 2028-му МиГ-31 закончит свое существование из-за исчерпания назначенного ресурса. Это относилось и к прошедшему модернизацию варианту МиГ-31БМ. Новые исследования позволят снять такое ограничение.

Авиационные ракеты Р-73 класса «воздух–воздух» малого радиуса действия перед установкой на сверхзвуковые всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ на военном аэродроме Центральная Угловая Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Для полноценной замены МиГ-31 в ВКС планируется создать «Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата» (ПАК ДП, известный также под условным обозначением МиГ-41). В июле 2017-го в РСК «МиГ» сообщили, что компания в инициативном порядке ведет разработку концепт-проекта по этой теме. В прошлом году генеральный директор АО «РСК «МиГ» Илья Тарасенко рассказал СМИ, что совместная работа с военными над техническим заданием нового комплекса всё еще продолжается. Его плановые графики и ожидаемые характеристики пока не обнародованы.

Значительное продление срока службы модернизированных МиГ-31 позволит сохранять их на вооружении до создания полноценной замены. Как отмечали разработчики, ПАК ДП будет выполнен с использованием принципиально новых технологий и материалов.

Модернизированный воздушный корабль

Из-за своей массы более чем 46 т самолет классифицируется иначе, чем обычные истребители. Пилот двухместной машины единственным в оперативно-тактической авиации официально именуется командиром корабля. Такой привилегией обладают еще только летчики тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов.

Начиная с 2011 года проводится постепенная модернизация и ремонт строевых и находящихся в резерве «воздушных кораблей» МиГ-31Б до уровня МиГ-31БМ. Известно, что по двум контрактам Минобороны заказало усовершенствование в общей сложности 114 тяжелых перехватчиков для ВКС и ВМФ.

Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ взлетает во время тренировочного полета в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ им. В.П. Чкалова в Липецке Источник изображения: Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Улучшенные МиГ-31БМ получили обновленный радар. Теперь истребитель способен видеть своих противников на расстоянии до 320 км и уничтожать их дальнобойными ракетами на расстоянии 280 км. Новая система управления оружием позволила оснастить машину более современными боеприпасами. Как ранее писали «Известия», ведутся работы по созданию для перехватчиков и новейших сверхдальнобойных боеприпасов класса «воздух–воздух».

В 2018 году корпорация «МиГ» завершила создание специальной модификации МиГ-31К. Ее особенностью является оснащение гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» для атаки наземных целей. Истребитель превратился в ударную машину. Он получил новое бортовое оборудование, увеличенный запас топлива, специальную аппаратуру связи.

С 2018 года десять МиГ-31К стоят на опытно-боевом дежурстве на юге страны. На учениях была на практике продемонстрирована возможность поражения «Кинжалами» целей на расстоянии не менее 800 км. Высокая скорость и возможность маневрирования на траектории делают гиперзвуковой боеприпас неуязвимым для современных комплексов ПВО и ПРО.

Антон Лавров, Роман Крецул