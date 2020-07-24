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Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы» в Сирии

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Иранский комплекс ПВО Khordad-3
Иранский комплекс ПВО Khordad-3.
Источник изображения: Iranian TV

Размещение в Сирии иранских комплексов Khordad-3, которые по своим возможностям сопоставимы с российскими системами «Бук», представляет «смертельную угрозу» для израильских истребителей, пишет Breaking Defense.

«По мере того, как Израиль наращивает авиаудары по иранским силам и их доверенным лицам в Сирии, где [в ходе недавнего удара], по крайней мере, погибли пять человек, израильские источники все больше опасаются, что Иран развернет свою зенитную систему Khordad в Сирии», — пишет издание.

Breaking Defense отмечает, что Израиль просил Россию урегулировать данный вопрос с Ираном, однако Москва вместо прямого решения проблемы с Тегераном в ходе последнего инцидента решила использовать собственный истребитель для «прикрытия» с воздуха израильского самолета, наносящего авиаудары по проиранским силам в Дамаске.

Согласно публикации, иранский Khordad-3, в июне 2019 года сбивший над Ормузским проливом американский беспилотник RQ-4A Global Hawk, введен в эксплуатацию в 2010 году и способен одновременно поражать четыре цели на дальности до 200 километров.

В июле 2019 года The Drive написал, что сбитый месяцем ранее Ираном американский стратегический разведывательный беспилотник оказался RQ-4A Broad Area Maritime Surveillance-Demonstrator (BAMS-D) — экспериментальным демонстратором, на базе которого отрабатывались технологии перспективного летательного дрона MQ-4C Triton.

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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
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Global Hawk
Проекты
БПЛА
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