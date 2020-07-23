Глава Минобороны Греции проинформировал США о военной активности Турции

АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос проинформировал главу Пентагона Марка Эспера о военной активности Турции в районе острова Кастелоризо и решимости Греции защитить свои суверенные права, сообщило греческое оборонное ведомство.

Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также 15 турецких военных кораблей. По этой причине вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране.

Кастелоризо – самый удаленный остров Греции, от него до ближайшего греческого берега более 10 километров, а до Турции – всего два километра.

Панайотопулос днем 21 июля провел с Эспером телефонный разговор, запланированный после переноса визита в Вашингтон, говорится в сообщении.

"Министр сначала проинформировал своего американского коллегу о текущих событиях в районе к югу и востоку от Кастелоризо, где Турция объявила о намерении провести исследования в районе, который включает греческий континентальный шельф. Панайотопулос представил ситуацию, сложившуюся с движением военных кораблей в регионе, и подчеркнул, что наша страна полна решимости защищать свои суверенные права в случае необходимости". – сообщило министерство.

Помимо обмена мнениями о событиях в Восточном Средиземноморье обсуждались новые перспективы и возможности, созданные подписанием протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в области взаимной обороны (MDCA) для дальнейшего углубления их стратегического сотрудничества в области обороны и оборонно-техническом секторе.

"В частности, была подтверждена важность двустороннего сотрудничества для безопасности и стабильности в широком регионе, был признан вклад Греции как сильного союзника в НАТО и опоры стабильности в регионе", - сообщило Минобороны.

Министры также обсудили программы вооружений, подчеркнув при этом стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в области обороны и технологий.

"Министр национальной обороны сослался на инициативы Греции по разработке трехсторонних схем регионального оборонного сотрудничества со странами Восточного Средиземноморья с целью обеспечения безопасности, стабильности и процветания стран региона", - говорится в сообщении.

Греция участвует в трехсторонних соглашениях с Кипром и Израилем, Кипром и Египтом.