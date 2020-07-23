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РИА Новости

В США обвиняемому в передаче данных России военному грозит 64 года тюрьмы

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Статуя Фемиды у здания суда в США
Статуя Фемиды у здания суда в США.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Арестованному по обвинению в передаче российскому гражданину секретной информации военнослужащему ВМС США Чарльзу Бриггсу грозит до 64 лет тюрьмы, сообщила во вторник РИА Новости директор по общественным связям ВМС по северо-восточному региону Бет Бейкер.

Согласно переданному в РИА Новости сообщению, в случае признания вины судом Бриггсу помимо заключения грозит разжалование в рядовые до звания E-1 (сейчас он главный специалист по информационным системам в звании Е-7, что соответствует званию главного старшины), а также штрафы и конфискация имущества.

Бриггс, работающий в медицинском центре ВМС в городе Портсмут в сфере информационных технологий, обвиняется в незаконном распространении секретной информации, полученной с государственного компьютера. Сейчас военнослужащий содержится под стражей в ожидании суда. Формально Бриггс остается в своей должности и продолжает получать зарплату. В общей сложности он отдал службе в вооруженных силах почти 22 года.

В обвинительном заключении говорится, что 9 января 2019 года или примерно в это время Бриггс, находясь при исполнении служебных обязанностей на авиабазе "Оффатт" в Небраске, сознательно и без разрешения получил доступ к компьютеру, откуда взял секретную информацию, а именно "имейл, содержащий секретную информацию". При этом Бриггс имел основания считать, что эти данные можно было использовать для нанесения ущерба США или что они могли представлять ценность для иностранной державы. После этого, как говорится в документе, Бриггс намеренно передал секретную информацию "российскому гражданину".

Второй пункт обвинения заключается в том, что Бриггс в ходе проверки на безопасность в апреле 2018 года "с намерением обмануть", ответил "нет" на вопрос, имел ли он "близкие и продолжительные отношения" с иностранными гражданами.

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