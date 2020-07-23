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РИА Новости

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год

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Здание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока — 2".

Трансляцию вел телеканал C-Span. За проголосовали 295 конгрессменов, против — 125.

Уже действующие ограничения направлены на компании, которые занимаются "деятельностью по прокладке труб", и страховые компании, причастные к этому. В новом проекте они ужесточаются: рестрикции распространяются на компании за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов. Также поправка предусматривает санкции за "предоставление страхования и перестрахования" и услуг или помещений для "технической модернизации" судов.

Это один из проектов бюджета. Второй предложил сенат. Обычно сначала проекты обсуждаются в палатах, потом их сводит в один согласительная комиссия из представителей Республиканской и Демократической партий. Этот документ и передают на подпись президенту.

"Северный поток — 2" — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа в морские воды — район Усть-Луги Ленинградской области, выход — на территории Германии в районе Грайфсвальда.

Протяженность маршрута — более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока — 2" — 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока — 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и Прибалтийские страны.

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ГАЗ Группа
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