Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Двигатель для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС) планируется создать на базе газогенератора ПД-14, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Михаил Гордин.

"Двигатель для самолета ближней перспективы предполагается создать на базе газогенератора ПД-14 с максимальным уровнем преемственности технологий и унификацией существующих узлов. Поскольку двигатель СГС более 70% времени полета работает на максимальном режиме, при его создании необходимы существенная переделка камеры сгорания, турбины и системы охлаждения", - сказал Гордин.

По его словам, на помощь в создании узлов и систем такого двигателя придут новые материалы и технологии, в том числе аддитивные. "Например, в системе охлаждения планируется использовать уникальный теплообменный аппарат, разрабатываемый с применением таких технологий. Для самолета дальней перспективы силовая установка будет создаваться на новых принципах. Это двигатель изменяемого цикла, его концепция будет уточняться", - отметил гендиректор ЦИАМ.

В настоящее время ЦИАМ приступил к выполнению научно-исследовательской работы "Комплексный научно-технологический проект разработки научно-технического задела в обеспечение создания сверхзвукового гражданского самолета". Работа ведется в рамках государственного контракта, по которому НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" разработает комплекс технологий, концепцию и проект комплексной целевой программы создания в России СГС.

Новый самолет должен отвечать самым современным и перспективным требованиям по снижению вредного воздействия на окружающую среду (звуковой удар, вредные выбросы в атмосферу, шум в районе аэропорта) и топливной эффективности. Задача ЦИАМ в комплексной работе связана с определением облика силовой установки для СГС и технологий ее создания.

"ЦИАМ должен предложить концепцию и сформировать предварительный технический облик силовой установки. На данном этапе рассматриваются облики силовых установок СГС различной размерности и сроков создания, включая сверхзвуковой деловой самолет среднесрочной перспективы на 12-15 мест в VIP-компоновке и скоростью крейсерского полета, соответствующей числу Маха Мкр = 1,8 с перспективой ее увеличения до Мкр = 2,2", - сказал он.

Впоследствии, отметил Гордин, при накоплении необходимого проектного и технологического опыта, предполагается переход к формированию концепции сверхзвукового пассажирского самолета на 50 и более мест с Мкр не менее 2,2.

В работе, представляющей собой первый этап реализации комплексного научно-технологического проекта и рассчитанной на два года, помимо НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" и ЦИАМ, участвуют ЦАГИ, ГосНИИАС, Межотраслевой аналитический центр и другие.

ПД-14 – первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Двигатель тягой 14 тонн создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности. В 2018 году на двигатель ПД-14 был выдан сертификат типа Росавиации.