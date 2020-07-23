Войти
РИА Новости

Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14

49
0
0
Российский турбовентиляторный двигатель ПД-14
Российский турбовентиляторный двигатель ПД-14.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Двигатель для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС) планируется создать на базе газогенератора ПД-14, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Михаил Гордин.

"Двигатель для самолета ближней перспективы предполагается создать на базе газогенератора ПД-14 с максимальным уровнем преемственности технологий и унификацией существующих узлов. Поскольку двигатель СГС более 70% времени полета работает на максимальном режиме, при его создании необходимы существенная переделка камеры сгорания, турбины и системы охлаждения", - сказал Гордин.

По его словам, на помощь в создании узлов и систем такого двигателя придут новые материалы и технологии, в том числе аддитивные. "Например, в системе охлаждения планируется использовать уникальный теплообменный аппарат, разрабатываемый с применением таких технологий. Для самолета дальней перспективы силовая установка будет создаваться на новых принципах. Это двигатель изменяемого цикла, его концепция будет уточняться", - отметил гендиректор ЦИАМ.

В настоящее время ЦИАМ приступил к выполнению научно-исследовательской работы "Комплексный научно-технологический проект разработки научно-технического задела в обеспечение создания сверхзвукового гражданского самолета". Работа ведется в рамках государственного контракта, по которому НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" разработает комплекс технологий, концепцию и проект комплексной целевой программы создания в России СГС.

Новый самолет должен отвечать самым современным и перспективным требованиям по снижению вредного воздействия на окружающую среду (звуковой удар, вредные выбросы в атмосферу, шум в районе аэропорта) и топливной эффективности. Задача ЦИАМ в комплексной работе связана с определением облика силовой установки для СГС и технологий ее создания.

"ЦИАМ должен предложить концепцию и сформировать предварительный технический облик силовой установки. На данном этапе рассматриваются облики силовых установок СГС различной размерности и сроков создания, включая сверхзвуковой деловой самолет среднесрочной перспективы на 12-15 мест в VIP-компоновке и скоростью крейсерского полета, соответствующей числу Маха Мкр = 1,8 с перспективой ее увеличения до Мкр = 2,2", - сказал он.

Впоследствии, отметил Гордин, при накоплении необходимого проектного и технологического опыта, предполагается переход к формированию концепции сверхзвукового пассажирского самолета на 50 и более мест с Мкр не менее 2,2.

В работе, представляющей собой первый этап реализации комплексного научно-технологического проекта и рассчитанной на два года, помимо НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" и ЦИАМ, участвуют ЦАГИ, ГосНИИАС, Межотраслевой аналитический центр и другие.

ПД-14 – первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Двигатель тягой 14 тонн создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности. В 2018 году на двигатель ПД-14 был выдан сертификат типа Росавиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ГосНИИАС
ЦАГИ
ЦИАМ им. Баранова
Похожие новости
14.11.2017
Модель МС-21-300 в компоновке с ПД-14 испытали в ЦАГИ
20.11.2012
Демонтаж авиационной отрасли России может завершиться до 2025 года
05.04.2010
Если критические технологии будут отработаны, мы сможем сделать любой двигатель
15.12.2009
Когда время дороже денег
03.12.2008
В.Воскобойников: "Для создания современной авиатехники необходим мощный фундамент"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России