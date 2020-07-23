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РИА Новости

В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель

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Авиадвигатель, напечатанный на 3D-принтере впервые испытан в России
Авиадвигатель, напечатанный на 3D-принтере впервые испытан в России.
Источник изображения: Пресс-служба Фонда перспективных исследований

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия впервые провела успешное летное испытание авиационного двигателя, изготовленного методом 3D-печати, его производство запланировано на 2021-2022 годы, рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"В Татарстане на базе авиационного центра "Казанбаш" впервые в России прошли летные испытания газотурбинного двигателя МГТД-20, изготовленного методом 3D-печати. Эта силовая установка с тягой 22 кгс (килограмм-сила) разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ при участии АО НПО "ОКБ им. М.П. Симонова", - сказали в пресс-службе.

В прошлом декабре ФПИ сообщал об успешных стендовых испытаниях малоразмерных газотурбинных авиадвигателей, изготовленных с помощью 3D-печати.



В ФПИ пояснили, что в качестве летающей лаборатории для испытаний нового двигателя использовался легкий беспилотный летательный аппарат А30 разработки АО НПО "ОКБ им. М.П. Симонова". Размах крыла беспилотника составляет 3 метра, взлетная масса - 40 килограммов с учетом массы полезной нагрузки до 10 килограммов.

"Во время первого испытательного полета аппарат по заданной программе прошел в режиме автопилота по точкам маршрута на высоте до 170 метров, достигнув максимальной путевой скорости в 154 километра в час, после чего совершил успешную посадку. Максимальные обороты двигателя составили 101600 оборотов в минуту, рабочие - 58000 оборотов в минуту", - сообщили в фонде.

Уточняется, что время изготовления основных элементов двигателей благодаря новой технологии удалось сократить в 20 раз при более чем двукратном снижении стоимости их производства.

В ходе реализации проекта разработана, изготовлена и испытана линейка перспективных малоразмерных газотурбинных двигателей в классе тяг 10, 20, 125 и 150 кгс. Начало серийного производства силовых установок запланировано на 2021-2022 годы с учетом завершения стадии опытно-конструкторских работ в интересах государственного оборонного заказа.

Совместный проект Фонда перспективных исследований и ФГУП "ВИАМ" по разработке материалов нового поколения для аддитивных технологий изготовления конструктивных элементов авиационных и ракетных двигателей стартовал в ноябре 2015 года. В рамках проекта создана технология изготовления деталей МГТД и газотурбинных установок промышленного назначения методом послойного лазерного сплавления с использованием металлопорошковых композиций жаропрочного и алюминиевого сплавов. Ряд разработанных сплавов по прочностным характеристикам превосходит зарубежные аналоги более чем на 20%.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВИАМ
ОКБ Симонова
ФПИ
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
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