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РИА Новости

Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским

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Робот "Маркер"
На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер".
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Сураев

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Робототехническая платформа "Маркер", создающаяся в интересах Минобороны России, получила оборудование, позволяющее вести высокоточную стрельбу, что в будущем позволит исключить применение вреда мирному населению, сообщили РИА Новости в пресс-службе НПО "Андроидная техника" - разработчике комплекса.

"Установленное оборудование позволяет отрабатывать технологии ведения высокоточной стрельбы и избирательного поражения. Данная технология в будущем исключит риски причинения вреда мирному населению, поможет поражать только приоритетные цели и снизит до теоретического минимума потери военнослужащих", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас "Маркер" представляет собой экспериментальную робототехническую платформу для отработки ключевых технологий наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление.

Экспериментальная роботизированная платформа "Маркер" впервые публично была представлена в октябре 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.

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