Источники: военным ВВС Индии запретили состоять в группах в WhatsApp

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл - РИА Новости. Военным ВВС Индии запретили состоять в группах в мессенджере WhatsApp из-за опасений об уязвимости приложения, сообщили РИА Новости источники в министерстве обороны Индии.

По словам источников, в соответствии с новым приказом приложение по-прежнему можно использовать для общения не в группах.

"Военно-воздушные силы Индии (IAF) издали приказ, запрещающий членам состоять в группах в WhatsApp. Однако IAF разрешили индивидуальное использование приложения WhatsApp... Решение было принято на основании рекомендаций CERT (группы реагирования на связанные с компьютерами чрезвычайные ситуации) на основании угроз безопасности и уязвимостей", - сообщили источники.

Ранее армия Индии приказала офицерам и солдатам удалить 89 приложений со своих мобильных телефонов, в частности Facebook, Instagram, Tinder, PUBG и многие другие, ссылаясь на проблемы безопасности и утечку конфиденциальных данных. В список запрещенных попали и те 59 приложений, которые были ранее запрещены правительством Индии. В свою очередь МВД Индии запретило своим бывшим и действующим сотрудникам использование сети Facebook.

Власти Индии в конце июня запретили использование в том числе китайской социальной сети TikTok, браузера UC Browser, мессенджера WeChat. Как отмечалось в заявлении правительства, в список попали приложения, "наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка".