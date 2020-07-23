В Узбекистане намерены наладить выпуск бронеавтомобилей

ТАШКЕНТ, 22 июл – РИА Новости. Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана приступил к разработке отечественного легкого бронированного автомобиля (ЛБА), сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"В целях оснащения национальной армии современными видами вооружения и военной техники отечественного производства Государственный комитет по оборонной промышленности Республики Узбекистан разрабатывает легкобронированный автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным госкомитета, разработка опытного образца бронеавтомобиля Tarlon осуществляется на базе ташкентского ООО "Краны и спецтехника". Броневик предназначен для перевозки личного состава, огневой поддержки мобильных групп и блокпостов, боевого патрулирования и охранения.

"Стоит отметить, что по своим техническим и боевым характеристикам ЛБА Tarlon в своем классе не уступает аналогичным ЛБА ведущих зарубежных государств", - добавили в пресс-службе. В частности, машина будет иметь колесную формулу 4х4, двигатель 285 лошадиных сил, а также турель для установки танкового пулемета с поворотом на 360 градусов. Tarlon может перевозить до девяти бойцов.

Ранее компании ВПК России, Казахстана и Турции сообщали, что намерены поставлять в Узбекистан бронированные колесные машины, в первую очередь, для вооруженных сил этой страны. В частности, источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщал РИА Новости, что Ташкент закупил крупную партию российских бронеавтомобилей "Тайфун" (К53949), их поставки должны были начаться в 2019 году.