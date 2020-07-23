А что в обмен? США потребовали от России прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков резко ответил на требование США к России прекратить разработки ракет с ядерной силовой установкой. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что такая позиция Вашингтона объясняется страхом перед ответной мощью РФ.

Вашингтону следует сосредоточиться на новых механизмах контроля над ядерными вооружениями, а не указывать Москве, над чем "работать или нет". Так сенатор Алексей Пушков ответил на слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".

Ранее, говоря о российских ракетах с ядерной силовой установкой, Биллингсли заявил, что такое оружие "вообще не должно существовать". По его словам, не существует оправдания этим "системам Судного дня".

"А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР "Минитмен", это что – гуманное оружие или "ангелы с небес"? К сведению Биллингсли: это и есть оружие "Судного дня", – написал Пушков в Twitter.

Он напомнил, что США вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. "Это и есть приближение "Судного дня"", – указал Пушков.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов высказал мнение, что такая позиция США объясняется страхом перед мощью РФ.

"США очень отстают от России в области ракетных технологий. Поэтому, естественно, США пугают новейшие разработки, их пугает, что Россия впереди. Глупое предложение – чтобы Россия отказалась от испытания различного рода вооружений – связано с тем, что США просто боятся, что Россия еще дальше продвинется, а они еще больше отстанут, и тогда уже не смогут диктовать условия", – сказал Олег Глазунов.

По его мнению, односторонние требования ни к чему не приведут – если США хотят, чтобы Россия от чего-то отказалась, они и сами должны пойти на уступки.

"А что в обмен? Так не бывает. Тогда и вы прекращайте испытания ваших новейших технологий. Звучит как-то несуразно и непонятно: на каких основаниях Россия должна прекращать испытания? Наоборот, мы должны стараться как можно больше увеличить обороноспособность и создать крепкую сильную армию, оснащенную современным оружием. Мы ни на кого нападать не собираемся, наша страна выступает за мир. А США развязали несколько крупных войн на Ближнем Востоке, которые до сих пор остановить не могут", – заключил военный политолог.