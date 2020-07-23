Военный эксперт оценил возможности робототехнической платформы "Маркер"

Робот "Маркер" будет способен вести бой на дистанции в тысячи километров, заявляют разработчики проекта. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал эти планы.

Робототехническая платформа "Маркер", создающаяся в интересах Минобороны России, в перспективе сможет вести боевые действия в автономном режиме на удалении от оператора в сотни и тысячи километров – такую цель ставят разработчики проекта. Об этом пишет РИА Новости.

"Дальность управления аналогичных робототехнических платформ ограничена 2-5 километрами. Одна из целей разработчиков – научить робототехнический комплекс выполнять задачи самостоятельно на более значительном удалении от оператора, на дальности сотни и тысячи километров в перспективе", – рассказали в пресс-службе НПО "Анероидная техника", разработчика комплекса.

Проект реализуется предприятием совместно с Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований.

В рамках проекта предусмотрено три этапа. К окончанию проекта будет произведена серия в пять машин – две колесные платформы и три гусеничные.

"Пятая платформа, которая будет разработана к июню 2021 года, объединит в себе все лучшие полученные знания и компетенции за весь период работы над проектом", – сказали в пресс-службе.

Сейчас "Маркер" представляет собой экспериментальную робототехническую платформу для отработки ключевых технологий наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление. Впервые "Маркер" был представлен в октябре 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, какие задачи способна выполнять эта робототехническая платформа.

"Задачи у "Маркера" могут быть разные: например, двигаться по определенной местности и с помощью своей оптической телеметрии собирать информацию, передавать на командный пункт. Робот может пробраться на определенный участок боя и эвакуировать людей. Он может и самостоятельно вести огонь. "Маркер" сам определяет, какую цель нужно поразить и из какого вида оружия. Пока о конкретном оружии не говорится. Скорее всего, там будет пушка, пулемет, и, возможно, легкие ракеты", – сказал Виктор Баранец.

Что касается заявленной цели научить робот вести бой на дистанции в тысячи километров, то, по словам эксперта, здесь возникают вопросы.

"Понятно, что сегодня роботизация военной техники – это генеральное направление в развитии вооружений российской армии, как и армий всего мира. Разработчики заявляют, что робот будет способен действовать на стратегическом удалении, на дальности в тысячи километров. Вот здесь возникает вопрос практической целесообразности. Понятно, когда речь идет о подводном беспилотнике "Посейдон", которому надо переплыть океан. Управлять таким оружием мы обязаны научиться, и мы уже научились. Но зачем нам сухопутное оружие, которое будет работать без личного состава за тысячи километров – это серьезный вопрос. Но министерство обороны, которое патронирует этот проект, умеет задавать вопросы разработчикам", – отметил военный эксперт.