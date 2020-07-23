Военный эксперт оценил возможности робототехнической платформы "Маркер"

Робот "Маркер" будет способен вести бой на дистанции в тысячи километров, заявляют разработчики проекта. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал эти планы.
Робототехническая платформа "Маркер", создающаяся в интересах Минобороны России, в перспективе сможет вести боевые действия в автономном режиме на удалении от оператора в сотни и тысячи километров – такую цель ставят разработчики проекта. Об этом пишет РИА Новости.
"Дальность управления аналогичных робототехнических платформ ограничена 2-5 километрами. Одна из целей разработчиков – научить робототехнический комплекс выполнять задачи самостоятельно на более значительном удалении от оператора, на дальности сотни и тысячи километров в перспективе", – рассказали в пресс-службе НПО "Анероидная техника", разработчика комплекса.
Проект реализуется предприятием совместно с Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований.
В рамках проекта предусмотрено три этапа. К окончанию проекта будет произведена серия в пять машин – две колесные платформы и три гусеничные.
"Пятая платформа, которая будет разработана к июню 2021 года, объединит в себе все лучшие полученные знания и компетенции за весь период работы над проектом", – сказали в пресс-службе.
Сейчас "Маркер" представляет собой экспериментальную робототехническую платформу для отработки ключевых технологий наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление. Впервые "Маркер" был представлен в октябре 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, какие задачи способна выполнять эта робототехническая платформа.
Что касается заявленной цели научить робот вести бой на дистанции в тысячи километров, то, по словам эксперта, здесь возникают вопросы.