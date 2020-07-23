Россия не откажется от разработок ракет по требованию США, заявил генерал

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия продолжит разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, нет причин приостанавливать эти проекты, заявил РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Накануне спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".

"Россия не откажется от разработки и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, особенно в ситуации, когда американская администрация выходит из всех договоров контроля за вооружением, и ядерным в том числе. Отношения между Россией и США ухудшаются, и окончания этой конфронтации не видно, в этих условиях никто не будет прислушиваться друг к другу, особенно к мнению такого экзотического человека, как Маршалл Биллингсли", - заявил Бужинский.

Генерал напомнил, что США не только последовательно выходят из всех договоров по контролю за ядерными вооружениями, но и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала.

В прошлом году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти нападки и предложила Вашингтону продолжить диалог, однако американская сторона не пошла навстречу. В российском МИД отмечали, что не против подключить другие страны к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.

В конце июня Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал ДРСМД.