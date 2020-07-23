МИД Сербии рассказал, чего ждет от НАТО

Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде.

БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Сербия ожидает от НАТО и партнеров альянса понимания ее позиции военного нейтралитета и желания сотрудничать как с альянсом, так и с другими странами и блоками, но не вступать в них, заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич.

В среду Дачич выступал на открытии восьмой ежегодной недели НАТО в Белграде, одним из главных организаторов которой является НПО "Центр евроатлантических исследований" (CEAS), известное своей антироссийской позицией. В своем обращении глава сербского МИД отметил, что отношения официального Белграда и Североатлантического альянса "деликатный вопрос, отягощенный наследием прошлого в виде бомбардировок Югославии", что по его словам является актом агрессии.

"Снова отмечу, что политика военного нейтралитета Сербии ни на минуту не ставится под вопрос, остается нашей фундаментальной и известной позицией, которую НАТО, ее члены и партнеры, как и другие страны, полностью уважают. Так же как мы уважаем выбор наших соседей и других государств в пользу членства в НАТО или в других военных союзах, ожидаем понимания и нашего сотрудничества со странами-не членами НАТО, что не наносит ущерб нашим отношениям с НАТО и ее членами, и наоборот", - цитирует сербский МИД главу ведомства.

Он подчеркнул важность сотрудничества с Североатлантическим альянсом в рамках программы "Партнерство ради мира" и Индивидуального плана партнерства (Individual Partnership Action Plan, IPAP) Сербии и НАТО на 2019-2021 годы.

Дачич особо указал на важность присутствия миротворческого контингента KFOR под эгидой НАТО в Косово и Метохии и недопустимость формирования косовоалбанцами собственной армии на базе так называемых Сил безопасности Косово.

Силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономном крае 12 июня 1999 года после вывода сербских войск и полиции из Косова и Метохии. Согласно информации на сайте международной миссии KFOR, в ней сейчас участвуют представители 28 государств, не все из которых члены НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. Кэмп-Бондстил под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.