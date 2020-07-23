Россия и Индия могут подписать пакт о военной логистике, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл – РИА Новости. Индия и Россия завершают работу над пактом о совместной логистике в сфере обороны, который может обеспечить беспрепятственный доступ к военным базам и объектам поддержки двух стран, сообщает газета Economic Times.

По данным собеседников газеты, в настоящее время пакт находится в стадии обсуждения и может быть подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию, намеченного на конец года.

По информации газеты, соглашение об обмене материально-техническим обеспечением упростит взаимодействие двух стран и поддержку кораблей и самолетов, в частности, военно-морской флот Индии, в котором много военных кораблей российского происхождения, сможет беспрепятственно проходить транзитом для проведения учений, а ВВС Индии будет легче развертывать самолеты для совместных учений. В соответствии с соглашением россияне могли использовать для заправки такие порты, как Мумбаи и Вишакхапатнам, а Индия, в свою очередь, получит доступ к российским портам и авиабазам, в частности, это касается портов в российской части Арктики, пишет издание.

Как отмечает газета, помимо этого в рамках предлагаемого соглашения может быть предусмотрена возможность развертывания определенного контингента войск в странах друг друга.

Индия уже имеет аналогичные соглашения с США, Францией и Австралией, переговоры с Японией по такому соглашению находятся в завершающей стадии.