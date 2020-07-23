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РИА Новости

Госдума приняла закон о праве росгвардейцев на продовольственный паек

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Автомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон, которым предлагается установить право кабмина определять перечень военнослужащих всех федеральных госорганов, в том числе Росгвардии, которые будут иметь право на получение продовольственного пайка.

Закон направлен на установление полномочий правительства РФ "по определению перечней военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых предусмотрена военная служба, а также лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции... имеющих право на получение продовольственного пайка", говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что сейчас проходящие военную службу по контракту в войсках Росгвардии на должностях солдат (матросов), сержантов и старшин имеют право на бесплатное горячее питание, но не во всех частях есть такая возможность, а иногда это экономически нецелесообразно. Поэтому, полагают авторы, военных нужно обеспечить продовольственным пайком.

"Принятие и реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и будет осуществляться в пределах финансирования, выделяемого на продовольственное обеспечение Росгвардии", - говорится в пояснительной записке.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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