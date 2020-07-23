Войти
РИА Новости

В США рассказали об инцидентах с российскими военными в Сирии

49
0
0
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии.
Источник изображения: © AP Photo

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Между военными США и России на востоке Сирии не было существенных конфликтных ситуаций, очень редко недопонимание приводит к общению на повышенных тонах, сообщил в среду журналистам заместитель командующего совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость" генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.

"В восточной Сирии на тактическом уровне, на уровне солдат-солдат всегда есть риск возникновения недопонимания. У нас не было действительно значительных противодействий между нашими силами. Мы следим за этим очень внимательно ", - признал он.

Так он ответил на вопрос о том, насколько часто происходят инциденты между российскими и американскими военными, такие как блокирование продвижения техники на дорогах или преследование патрулей. Видеозапись одного из таких эпизодов появилась недавно в российском интернете. Там американский патруль преследовал российский, в результате российская техника заблокировала движение американской, а солдат через переводчика передал просьбу американцам не преследовать их больше. В этой связи генерал-майор подчеркнул важность следования протоколам предотвращения конфликтов.

"То, что вы, видимо, называете преследованием, это не абсолютно профессиональное поведение между русскими и американцами, это происходит в редких случаях. В основном русские соблюдают действующие протоколы… И очень редко бывает, что недопонимание приводит к повышенным эмоциям", - добавил Экман.

По его словам, в этих редких случаях американские военные действуют по правилу "реши конфликтную ситуацию и вернись на следующий день".

"Русские силы и силы коалиции перемещаются по одним и тем же местам. Контакт на самом деле происходит очень часто. В воздухе и на земле. Честно говоря, наши силы привыкли к действиям в непосредственной близости друг к другу. Цель при этом – избегание конфликтов и сюрпризов", - отметил военный.

Пока, по его словам, конфликтных ситуаций удается избежать.

"Так что нас беспокоит не количество инцидентов. Наша цель – соблюдение протоколов избегания конфликтов и чтобы ни один из таких контактов не привел к эскалации. И по большей части это происходит очень успешно", - сказал Экман.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Проекты
ИТ
Похожие новости
30.04.2020
Соединенные Штаты диктуют НАТО свои условия: новые рекомендации Атлантического совета
28.05.2018
Истребитель Су-57 получит абсолютное оружие
12.02.2018
Закаленное в бою. Самое известное оружие, воюющее более полувека
18.04.2017
Заложники международного права
29.09.2016
Китайский танк "Тип 99" против российского Т-90 и американского M-1 "Абрамс": кто победит? (The National Interest, США)
06.02.2012
Прогноз без будущего. Некоторые аспекты военной аналитики в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России