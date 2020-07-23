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Интерфакс-АВН

Пашинян заверил генсека ООН в стремлении Армении мирно разрешить конфликт с Азербайджаном

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Никол Пашинян
Никол Пашинян.
Источник изображения: www.bbc.com

Ереван. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Армения сделала все возможное для прекращения боевых действий на границе с Азербайджаном, но не уверена, готова ли соседняя страна соблюдать перемирие, заявил армянский премьер Никол Пашинян в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Согласно сообщению пресс-службы армянского правительства, генсек ООН выразил озабоченность напряженной ситуацией в регионе, заявив о важности действий, направленных на ослабление напряженности, в том числе, посредством реализации договоренностей о соблюдении режима перемирия. Гутерриш также подтвердил свое содействие Минской группы ОБСЕ.

"Заверяю, что Армения сделала все возможное для прекращения боевых действий и снижения уровня напряженности", - сказал Пашинян.

Как сообщает пресс-служба, премьер отметил, что Ереван желает мирного урегулирования карабахского конфликта. "Мы не уверены, есть ли в Азербайджане желание и возможность соблюдать перемирие и пресекать провокационную риторику", - сказал при этом Пашинян.

Он также заявил о важности расширения мониторинговой миссии ОБСЕ и реализации уже имеющихся по данному вопросу договоренностей.

"Необходимо, чтобы власти Азербайджана публично отвергли применение или угрозу применения силы. Руководство Азербайджана должно принять, что мирные переговоры не имеют альтернативы", - сказал он.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

15 июля наблюдалось затишье. На следующий день утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

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