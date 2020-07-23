Войти
Газета.ru

Подошли к месторождению: НАТО проводит маневры около Крыма

49
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль «Смели» - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море. Суда Североатлантического союза прошли в 50 км от объекта, где добывается газ для снабжения Крыма.

Военные корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль «Смели» - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.

Суда Североатлантического альянса прошли в 50 км от объекта, где добывается газ для снабжения Крыма. При этом военные корабли находились в нейтральных водах, приводит сайт mk.ru данные порталов Marinetraffic и Vessefinder.

20 июля в Черном море стартовали Международные учения Sea Breeze-2020, рассказал командующий Военно-морскими силами ВС Украины Алексей Неижпапа.

По словам командующего, в связи с пандемией коронавируса учения пройдут бесконтактно и с максимальным использованием современных технологий. Военный отметил, что цель маневров остается прежней - «обеспечить безопасность в Черноморском регионе».

В минобороны Украины сообщили, что учения Sea Breeze-2020 продлятся неделю, в них примут участие порядка 2 тыс. человек из девяти стран, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты.

В тот же понедельник, 20 июля, президент России Владимир Путин принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на заводе «Залив» в Керчи- «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Вместе с генеральным директором предприятия Игорем Обрубовым глава государства установил закладную доску секции корабля «Иван Рогов».

Кроме того, в режиме видеоконференции Путин наблюдал за закладкой атомных подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток» в Северодвинске, а также фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» в Санкт-Петербурге.

«В ключевых районах Мирового океана сейчас находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения. Почти половина из них - в дальней морской зоне. И такие длительные морские походы, демонстрация российского флага проводятся в последние годы на постоянной основе», - рассказал Путин в ходе церемонии.

Американские послы в Киеве раскритиковали строительство кораблей в Крыму.

«Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, захваченной силой, нарушает международные нормы. Санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет войска из Донбасса», - так прокомментировало эту новость американское диппредставительство.

Возмущение Вашингтона по поводу строительства в Крыму военных кораблей несостоятельно, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Пусть займутся своим делом. Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела», - указал Фукс.

Тогда же украинское издание Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, сообщало, что Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки.

По данным издания, эта система предполагает внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря. Согласно публикации, Москва готовит подводный плацдарм для тотального контроля за Черным морем и «переноса предстоящего противостояния не только в космос, но и под воду».

Некоторое оборудование, в том числе предназначенное для наблюдения за оружием вероятного противника, например, системы «Дельта-МГА», размещают на объектах газопровода «Турецкий поток», утверждают украинские эксперты. Они предположили, что эти системы могут установить и на другом газопроводе - «Голубом потоке».

В исследовании напомнили о советской концепции трех рубежей системы освещения надводной обстановки.

Согласно ей, первый рубеж - это океанская операционная зона, второй - дальняя морская операционная зона, а третий - ближняя морская операционная зона. По мнению украинских экспертов, российская сторона развертывает на Черном море оборудование, предназначенное для третьей зоны.

Как утверждается в публикации, в начале прошлого года в северо-западной части моря на расстоянии около 200 км от береговой линии РФ развернула пассивный гидроакустический комплекс МГК-608. Благодаря ему можно контролировать надводную и подводную обстановку в северо-западной и западной акватории Черного моря в радиусе около 200 км.

Кроме того, в регионе продолжают размещать стационарные гидроакустические комплексы «Рациональность-ВГ5», которые «с большой вероятностью» интегрируют в российскую Единую государственную систему освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО), полагают авторы исследования.


Рафаэль Фахрутдинов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Испания
Россия
США
Турция
Украина
Компании
Залив СЗ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
пр. 1155
Похожие новости
22.07.2020
«Американцы, не суйте нос!» В Крыму заложили военные корабли
10.02.2020
Evrensel (Турция): план по окружению России с запада работает
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
19.04.2019
Черноморская контратака НАТО: корабли Альянса и тревога России (Gazeta Polska, Польша)
04.12.2017
Почему России не нужны авианосцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России