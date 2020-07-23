Подошли к месторождению: НАТО проводит маневры около Крыма

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль «Смели» - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море. Суда Североатлантического союза прошли в 50 км от объекта, где добывается газ для снабжения Крыма.

Военные корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль «Смели» - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.

Суда Североатлантического альянса прошли в 50 км от объекта, где добывается газ для снабжения Крыма. При этом военные корабли находились в нейтральных водах, приводит сайт mk.ru данные порталов Marinetraffic и Vessefinder.

20 июля в Черном море стартовали Международные учения Sea Breeze-2020, рассказал командующий Военно-морскими силами ВС Украины Алексей Неижпапа.

По словам командующего, в связи с пандемией коронавируса учения пройдут бесконтактно и с максимальным использованием современных технологий. Военный отметил, что цель маневров остается прежней - «обеспечить безопасность в Черноморском регионе».

В минобороны Украины сообщили, что учения Sea Breeze-2020 продлятся неделю, в них примут участие порядка 2 тыс. человек из девяти стран, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты.

В тот же понедельник, 20 июля, президент России Владимир Путин принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на заводе «Залив» в Керчи- «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Вместе с генеральным директором предприятия Игорем Обрубовым глава государства установил закладную доску секции корабля «Иван Рогов».

Кроме того, в режиме видеоконференции Путин наблюдал за закладкой атомных подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток» в Северодвинске, а также фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» в Санкт-Петербурге.

«В ключевых районах Мирового океана сейчас находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения. Почти половина из них - в дальней морской зоне. И такие длительные морские походы, демонстрация российского флага проводятся в последние годы на постоянной основе», - рассказал Путин в ходе церемонии.

Американские послы в Киеве раскритиковали строительство кораблей в Крыму.

«Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, захваченной силой, нарушает международные нормы. Санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет войска из Донбасса», - так прокомментировало эту новость американское диппредставительство.

Возмущение Вашингтона по поводу строительства в Крыму военных кораблей несостоятельно, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Пусть займутся своим делом. Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела», - указал Фукс.

Тогда же украинское издание Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, сообщало, что Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки.

По данным издания, эта система предполагает внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря. Согласно публикации, Москва готовит подводный плацдарм для тотального контроля за Черным морем и «переноса предстоящего противостояния не только в космос, но и под воду».

Некоторое оборудование, в том числе предназначенное для наблюдения за оружием вероятного противника, например, системы «Дельта-МГА», размещают на объектах газопровода «Турецкий поток», утверждают украинские эксперты. Они предположили, что эти системы могут установить и на другом газопроводе - «Голубом потоке».

В исследовании напомнили о советской концепции трех рубежей системы освещения надводной обстановки.

Согласно ей, первый рубеж - это океанская операционная зона, второй - дальняя морская операционная зона, а третий - ближняя морская операционная зона. По мнению украинских экспертов, российская сторона развертывает на Черном море оборудование, предназначенное для третьей зоны.

Как утверждается в публикации, в начале прошлого года в северо-западной части моря на расстоянии около 200 км от береговой линии РФ развернула пассивный гидроакустический комплекс МГК-608. Благодаря ему можно контролировать надводную и подводную обстановку в северо-западной и западной акватории Черного моря в радиусе около 200 км.

Кроме того, в регионе продолжают размещать стационарные гидроакустические комплексы «Рациональность-ВГ5», которые «с большой вероятностью» интегрируют в российскую Единую государственную систему освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО), полагают авторы исследования.

Рафаэль Фахрутдинов