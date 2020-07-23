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Летные испытания с учетом сирийского боевого опыта

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России начались летные испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН, который был создан для войск спецназа с учетом боевого опыта в Сирии.

Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех)Андрей Богинский.

«Строительство вертолетов Ми-8АМТШ-ВН проходит параллельно с проведением опытно-конструкторских работ. Национальный центр вертолетостроения уже приступил к полетам», - пояснил он.

По словам индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолия Сердюкова, технический облик Ми-8АМТШ-ВН сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах.

«Высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности модернизированного вертолета повышают боевые возможности машины и позволяют использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях. Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа», - сказал.

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Россия
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Ми-8
Ми-8АМТ
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Ростех
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Сердюков Анатолий
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