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Космическая медицина спешит на помощь Землянам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Для медико-биологического обеспечения космических полётов использовались и используются передовые достижения медицины. Но в ходе развития космическая медицина не только совершенствовала существующие медицинские технологии, но и разрабатывала свои собственные методы, подходы и концепции.

Очевидно, что основной областью внедрения результатов исследований космической медицины является собственно обеспечение пилотируемых космических полётов.

Данные,  полученные космической физиологией и медициной в ходе полётов в космос и наземных  исследований,  серьезно расширили представления о физиологических возможностях организма и позволили создать новые методики и аппаратуру для лечения сердечно-сосудистых паталогий, заболевний опорно-двигательной и дыхательной систем, лечения инсультов и черепно-мозговых травм, а также позволяют говорить о создании уникальнейшей системы профилактики для улучшения здоровья и качества жизни человека в целом.

Подробности читайте в научно-техническом журнале «Воздушно-космическая сфера».

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