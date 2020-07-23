Космическая медицина спешит на помощь Землянам

Для медико-биологического обеспечения космических полётов использовались и используются передовые достижения медицины. Но в ходе развития космическая медицина не только совершенствовала существующие медицинские технологии, но и разрабатывала свои собственные методы, подходы и концепции.

Очевидно, что основной областью внедрения результатов исследований космической медицины является собственно обеспечение пилотируемых космических полётов.

Данные, полученные космической физиологией и медициной в ходе полётов в космос и наземных исследований, серьезно расширили представления о физиологических возможностях организма и позволили создать новые методики и аппаратуру для лечения сердечно-сосудистых паталогий, заболевний опорно-двигательной и дыхательной систем, лечения инсультов и черепно-мозговых травм, а также позволяют говорить о создании уникальнейшей системы профилактики для улучшения здоровья и качества жизни человека в целом.

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