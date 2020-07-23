Конвертоплан сделают десантным

Компании Rolls-Royce и Bell Textron Inc. подписали соглашение о разработке и поставке силовой установки для перспективного конвертоплана V-280 Valor.

Новые двигатели не только улучшат летные характеристики будущей замены«Черному ястребу», но и значительно снизят его заметность в инфракрасном диапазоне благодаря усовершенствованной фирменной технологии Infrared Suppressor.

В пресс-релизе компании Rolls-Royce говорится, что новые двигатели будут устанавливаться на усовершенствованный вариант конвертоплана Bell V-280 Valor. Он предназначен для участия в следующей фазе программы FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft — «Десантный летательный аппарат большой дальности»). На этом этапе будет оцениваться проведенная создателями участвующей в конкурсе техники работа по снижению возможных рисков для экипажа, техники и грузов в ходе эксплуатации.

Rolls-Royce отдельно выделяет удачное совпадение по времени подписания контракта с инвестированием шестисот миллионов долларов в модернизацию своих подразделений в Индианаполисе.

FLRAA является частью более масштабного плана, скрывающегося под аббревиатурой FVL — Future Vertical Lift («Перспективный летательный аппарат вертикального взлета и посадки»). В его рамках будут проведены конкурсы по разработке четырех новых многоцелевых вертолетов (или конвертопланов, или винтокрылов): легкий на замену OH-58 Kiowa (программа FARA), средний (FLRAA, о которой уже было сказано), тяжелый вместо CH-47 Chinook и сверхтяжелый, который заменит тактическую транспортную авиацию (C-130J Super Hercules и Airbus A400M Atlas).