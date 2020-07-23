Войти
Военно-промышленный курьер

Конвертоплан сделают десантным

44
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Компании Rolls-Royce и Bell Textron Inc. подписали соглашение о разработке и поставке силовой установки для перспективного конвертоплана V-280 Valor.

Новые двигатели не только улучшат летные характеристики будущей замены«Черному ястребу», но и значительно снизят его заметность в инфракрасном диапазоне благодаря усовершенствованной фирменной технологии Infrared Suppressor.

В пресс-релизе компании Rolls-Royce говорится, что новые двигатели будут устанавливаться на усовершенствованный вариант конвертоплана Bell V-280 Valor. Он предназначен для участия в следующей фазе программы FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft — «Десантный летательный аппарат большой дальности»). На этом этапе будет оцениваться проведенная создателями участвующей в конкурсе техники работа по снижению возможных рисков для экипажа, техники и грузов в ходе эксплуатации.

Rolls-Royce отдельно выделяет удачное совпадение по времени подписания контракта с инвестированием шестисот миллионов долларов в модернизацию своих подразделений в Индианаполисе.

FLRAA является частью более масштабного плана, скрывающегося под аббревиатурой FVL — Future Vertical Lift («Перспективный летательный аппарат вертикального взлета и посадки»). В его рамках будут проведены конкурсы по разработке четырех новых многоцелевых вертолетов (или конвертопланов, или винтокрылов): легкий на замену OH-58 Kiowa (программа FARA), средний (FLRAA, о которой уже было сказано), тяжелый вместо CH-47 Chinook и сверхтяжелый, который заменит тактическую транспортную авиацию (C-130J Super Hercules и Airbus A400M Atlas).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
A400M
Bell OH-58
C-130
CH-47 "Чинук"
V-280
Компании
Airbus
Rolls-Royce
Textron
Похожие новости
11.12.2013
Африка выбирает милитаризацию
13.11.2013
Производство военной авиации будет сокращаться
06.05.2013
Первый ВТС A-400M будет передан ВВС Франции во втором квартале 2013 года
22.01.2013
Airbus начнет поставки военно-транспортного самолета А400М во II кв. 2013 г.
06.11.2008
ЕАДС снижает темп производства ВТС A400M
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России