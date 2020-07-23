Калашников ППК-20 пойдет в серийное производство

Закончились государственные испытания 9-мм пистолета-пулемета Калашникова ППК-20, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Витязь-МО».

Как сообщили в пресс-службе концерна «Калашников», оружие рекомендовано к серийному производству. «Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова», - указали в пресс-службе.

Там прояснили, что при выполнении ОКР за базу был принят серийно выпускаемый пистолет-пулемет «Витязь-СН». На этапе разработки учли замечания, выявленные при серийном изготовлении изделия, также были приведены в соответствие с требованиями тактико-технического задания конструкция и состав изделия. В пистолете-пулемете Калашникова улучшили эргономику и прилагаемое к нему снаряжение, повысили надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы.

В компании отметили, что в состав ППК-20 входит ремень с одноточечным и двухточечным закреплением на пистолете-пулемете. Для переноски магазинов, крепежных устройств, приборов малошумной стрельбы, переходника, обойм и оружейной масленки в состав введена сумка из материала с цифровой маскирующей окраской.