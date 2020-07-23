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Военное обозрение

На Украине: «Россия устроила провокацию против корабля ВМС Болгарии на учениях Sea Breeze»

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Патрульный корабль Береговой охраны ФСБ РФ
Патрульный корабль Береговой охраны ФСБ РФ.
Источник изображения: topwar.ru

Украинские средства массовой информации со ссылкой на представителей военного ведомства утверждает, что Россия «устроила провокацию во время учений Sea Breeze 2020». Нужно напомнить о следующем: эти учения проводятся в акватории Чёрного моря при участии некоторых стран НАТО, а также Украины и Грузии. В частности, в черноморских маневрах участвуют корабли ВМС США, Болгарии, Румынии, Турции.

Украинскими репортёрами заявлено, что Россия «провоцировала» болгарский боевой корабль «Бодри» во время выполнения тем маневров. В сообщениях говорит, что на болгарский корабль по радиоэфиру вышел экипаж патрульного корабля Береговой охраны ФСБ России «с требованием немедленно покинуть квадрат проведения манёвров».

Из сообщения:

С российского патрульного корабля поступило заявление о том, что болгарский корабль вошёл в исключительную экономическую зону России. Они заявили, что район является закрытым и потребовали немедленного выхода корабля ВМС Болгарии из этого района.

В украинской прессе заявлено, что Россия «намеренно занимается перекрытием (наложением) районов, закрытых для кораблей, с районами проведения учений силами НАТО и их партнёров».

На данный момент комментариев от самих моряков по поводу данных, публикуемых репортёрами Украины, не поступало.

В 2019 году Украина заявляла, что Россия «мешала выполнению украинскими кораблями ракетных стрельб».

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Страны
Болгария
Грузия
Россия
Румыния
США
Турция
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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