На Украине: «Россия устроила провокацию против корабля ВМС Болгарии на учениях Sea Breeze»

Украинские средства массовой информации со ссылкой на представителей военного ведомства утверждает, что Россия «устроила провокацию во время учений Sea Breeze 2020». Нужно напомнить о следующем: эти учения проводятся в акватории Чёрного моря при участии некоторых стран НАТО, а также Украины и Грузии. В частности, в черноморских маневрах участвуют корабли ВМС США, Болгарии, Румынии, Турции.

Украинскими репортёрами заявлено, что Россия «провоцировала» болгарский боевой корабль «Бодри» во время выполнения тем маневров. В сообщениях говорит, что на болгарский корабль по радиоэфиру вышел экипаж патрульного корабля Береговой охраны ФСБ России «с требованием немедленно покинуть квадрат проведения манёвров».

Из сообщения:

С российского патрульного корабля поступило заявление о том, что болгарский корабль вошёл в исключительную экономическую зону России. Они заявили, что район является закрытым и потребовали немедленного выхода корабля ВМС Болгарии из этого района.

В украинской прессе заявлено, что Россия «намеренно занимается перекрытием (наложением) районов, закрытых для кораблей, с районами проведения учений силами НАТО и их партнёров».

На данный момент комментариев от самих моряков по поводу данных, публикуемых репортёрами Украины, не поступало.

В 2019 году Украина заявляла, что Россия «мешала выполнению украинскими кораблями ракетных стрельб».