Ответ современным российским субмаринам: в США разрабатывают подводные дроны

Источник изображения: Корпорация Boeing

Американские глубоководные дроны могут создать серьезные неприятности российским субмаринам. О перспективах создания беспилотных аппаратов ВМС США пишет издание Defense News.

Спор о разработке подводных дронов: Конгресс vs ВМС

Командование Военно-морских сил США поручило в ближайшее время разработать комплексную стратегию размещения и использования беспилотных систем в воздухе, на воде и под водой. Адмирал Майкл Гилдей, возглавляющий отдел морских операций ВМС США, рассказал в интервью порталу Defense News о новом семействе беспилотных систем – подводных аппаратах сверхбольшого, большого и среднего размеров, действующих на глубине, надводных беспилотных судах и беспилотных летательных аппаратах.

Стремление военно-морского командования разработать программу использования беспилотников в Конгрессе США, тем не менее, считают слишком поспешным, так как еще не разработаны новые технологии, которые позволили бы сделать проекты военно-морских инженеров реальностью. В то же время, в ВМС и в Министерстве обороны США считают, что ускоряться в направлении создания беспилотников необходимо, чтобы не нарушать существующий баланс с Китаем. Ведь Пекин, как известно, также очень активно работает в данном направлении.

В Конгрессе США заявили даже о готовности ограничить любое финансирование закупок крупных беспилотных надводных кораблей до тех пор, пока военно-морское командование не сможет представить законодателям доказательства разработки соответствующего корпуса, механического и электронного оборудования, позволяющего аппарату действовать автономно в течение как минимум 30 дней подряд.

Также в Конгрессе США считают, что ВМС должны представить надежную операционную систему с функционально интегрированными системами наблюдения, радиоэлектронной борьбы и т.д. Следовательно, у американского флота в некотором смысле оказываются связанными руки. Конгрессмены же, в свою очередь, уверяют, что пытаются оградить командование Военно-морских сил от возможных ошибок.

Беспилотники становятся важным оружием ВМС США

В ВМС США утверждают, что концепция операций с использованием подводных дронов будет представлена уже осенью 2020 года. Одной из важных задач, по словам адмирала Гилдея, станет усложнение прицельного огня противника по американским кораблям.

Источник изображения: Корпорация Boeing

Беспилотный аппарат Echo Voyager

Разработка и создание подводных дронов имеют для Соединенных Штатов очень важное стратегическое значение. По предположениям ряда экспертов, одной из самых важных задач для подводных беспилотников станет противостояние российской «царь-торпеде» - подводному аппарату «Посейдон», который наводит настоящий ужас на американских военных моряков. Именно Военно-морские силы США сегодня являются ключевым куратором разработки большей части беспилотных систем, что как бы намекает на приоритетность использования дронов на море: над водой и под водой.

В феврале 2019 года американская компания Boeing получила контракт на строительство беспилотных подводных лодок Echo Voyager. Кроме того, в недавнем интервью изданию The Drive глава отдела маркетинга компании AeroVironment Стив Гитлин поведал еще об одном интересном проекте: дронах Swithblade, которые будут запускаться с американских субмарин из специального приспособления, чем-то напоминающего обычный миномет. Такие дроны будут использоваться как в разведывательных, так и в ударных целях, а субмарине для их запуска не нужно будет подниматься на поверхность и обнаруживать себя.

Определенная угроза от использования беспилотников под водой, конечно, есть. Заключается она в том, что большое количество беспилотников способно буквально парализовать деятельность подводных лодок противника, используя свое численное преимущество. Однако нет никаких сомнений, что Россия, да и Китай, представят собственный ответ американским беспилотным системам.

Повышенное внимание американского военно-морского командования к беспилотникам свидетельствует: в обозримом будущем ВМС США будут делать основной упор именно на подводные дроны, с помощью которых они рассчитывают добывать информацию о перемещениях кораблей и субмарин потенциального противника, а при необходимости – уничтожать любые движущиеся объекты противника.